طريقة عمل خبز براتا الهند في المنزل، الخبز لا يمكن الاستغناء عنه في تناول الوجبات الأساسية بشكل يومي وهو من أكثر الأطعمة التي يتم استخدامها بشكل دائم وبالتالي تهتم الكثير من الأمهات بتجهيز أشهى الأكلات أنواع الخبز المختلفة حتى يحب تناولها الأطفال بجانب احتوائها على العديد من المركبات والعناصر الهامة لصحة الجسم، وبطريقة مختلفة وشهية و سوف يحب تناولها الأطفال وبالتالي يمكن تحضيرها في المنزل في وقت قليل بدون مجهود وتعب، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل خبز براتا الهندى فى المنزل المكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل خبز براتا الهندى

المكونات، كوب دقيق وملعقتين من الزبدة ونصف كوب من الكزبرة الخضراء و5 فصوص الثوم و ملعقة من السكر و مكعب الزبدة و حبة واحدة فلفل رومي و ثلاث حبات من البطاطس المقطعة مكعبات ونصف كوب جبنه موزاريلا وملعقة صلصة بيتزا أو بصل مقطع مكعبات نصف كوب زيت زيتون مخلل واثنين هوت دوج ومقطع حلقات.

طريقة تحضير البراتا الهندي

في الخطوة الأولى يتم سلق البطاطس ويجب أن تكون ناعمة ثم يوضع عليها الدقيق والملح ويتم عجنها جيدا ثم يتم تشكيلها على هيئة مستطيل وتجهيز طاسة ساخنة ثم نبدأ بوضع الفطير على الجانبين حتى ينضج.

في الخطوة التالية يتم حشو الفطير بالجبنة ثم وضع طبقة فطير أخرى ويتم رفعها من على النار حتى تذوب الجبنة.

يمكن أيضا تجهيزها بطريقة مختلفة وهو عمل العجينة على هيئة دوائر و يوضع في طاسة ساخنة ثم إضافته خليط الكزبرة والثوم ويتم تناولها ساخن، أما إذا كنت تريدين عمل فطير بالسكر يتم تقطيع على الدوائر أو مستطيل ويوضع في طاسة ساخنة على النار وإضافة الزبدة والزيت ويتم رش عليها السكر البودره ويتم تناولها وبالهناء والشفاء.