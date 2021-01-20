شامبو طبي معجزة لمنع تساقط الشعر وعلاج أطراف الشعر التالف والمتقصف

إذا كنتِ تعانين من مشكلة تساقط الشعر وفراغات مقيدة الرأس، وإذا كنتِ تحلمين بشعر كثيف وطويل كشعر الفنانات الهنديات، إليكِ سيدتى هذا الروتين الرائع والمفضل لدى أفضل خبراء التجميل المختصين بمشاكل الشعر وعلاجها فى العالم، وُضع هذا الروتين خصيصا لتحقيق المعادلة الصعبة والتي تسعى إليها كل فتاة أو سيدة تعاني من مشاكل الشعر المختلفة، كالتساقط والتلف وانخفاض معدل نمو وطول الشعر.

يجمع هذا الشامبو الطبي ما بين الفوائد الرائعة التي تحتويها مكوناته وسعره المناسب، حيث انه يقدم العناية الممتازة للشعر التالف والمتقصف ويعالج سقوط الشعر، كما يقوي ويغذي الشعر المجهد ويعطي الشعر المظهر الصحي واللمعان والبريق الملفت، حيث ان الشامبو يحتوي على تركيبة متميزة وفعالة لاحتوائه علي مستخلصات نباتات طبيعية وزيوت ايضا، وبالاضافة إلى ذلك لا يتسبب الشامبو في جفاف الشعر مثل معظم أنواع الشامبو الطبي، ولكنه يساعد على منح الشعر النعومة والترطيب المطلوب.

أفضل شامبو وكريم لعلاج تساقط الشعر

الشامبو المعجزة كورنيلا شامبو يبلغ سعره فقط 70 جنيه مصري، ويعمل هذا الشامبو الطبي بتقنية الكيراتين المميزة، ليمنح الشعر نعومة الكيراتين البالغة وبدون الذهاب لمراكز التجميل واللجوء للطرق الكيماوية لفرد الشعر، كما يعمل كورنيلا على علاج هيشان وتقصف الشعر ويمنح الشعر التالف الحيوية المطلقة، بالإضافة إلى تأثيره البالغ فى منع التساقط تماما، وكذلك منع الحكة وإحمرار وإلتهاب فروة الرأس.

يتم رش الشعر جيدا بواسطة ماء دافئ ويتم وضعه على الشعر بكمية مناسبة حسب طول وكثافة الشعر. بواسطة أصابع اليدين نجعله يتخلل بداخل فروة الرأس. يتم ترك الشامبو لدقيقتين أو ثلاث دقائق حتى تمتص فروة الشعر ما به من مكونات مفيدة للشعر ثم يتم شطفه بواسطة ماء أكثر برودة.

طريقة إستخدام كورنيلا شامبوكالوجى كريم لعلاج تقصف وجفاف الشعر

يعرف كريم كالوجئ بتأثيره فى علاج الهيشان والتقصف وتنعيم الشعر، بالإضافة إلى منحه اللمعان وتحفيز نموه، ويساعد أيضا على فرد الشعر وترطيبه وحمايته من الجفاف خاصة في الشتاء، ويبلغ سعره فقط 45 جنيه مصري.

طريقة إستعمال كالوجى كريم

بعد غسل الشعر جيدا بواسطة شامبو كورنيلا الطبي وشطفه بالماء الفاتر،يتم تطبيق كريم كالوجي من أسفل لأعلى على النصف السفلى من الشعر بداية ثم يليه النصف العلوى، وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر برفق بواسطة مشط خشبي، ومن أكثر مزايا كورنيلا شامبو وكالوجى كريم أنهما مناسبان لجميع أنواع الشعر، وسوف تلاحظين نتيجة ممتازة في أقل فترة ممكنة، ويُمكنك استخدام هذا الروتين ثلاثة مرات في الاسبوع، وفي خلال شهر واحد وبناء على تجارب العديد من الفتيات سوف تتمكنين من الحصول على شعر خالِ من التلف والهيشان، مع علاج تقصف الشعر بشكل فعال وسريع وبالتالي حمايته من التساقط.

علاج تساقط الشعر وزيادة طوله وكثافته

لحماية شعرك من التساقط أيضا عليكِ استعمال العصير الأخصر أو عصير الجرجير والسبانخ مرة في الأسبوع على شعرك، ويمكنك إضافة النعناع الطازج أيضا للحصول على رائحة منعشة، ويليه استخدام زيت الجوجوبا، أيضا عليكِ تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة وخاصة فيتامين A ذو التأثير الرائع للشعر والبشرة أيضا، وإذا كنت ترغبين في منح شعرك الحيوية والنشاط، عليك بصب عصير البقدونس على شعرك مرة في الأسبوع وله رائحة منعشة للغاية يليه بالطبع استخدام زيت مرطب لشعرك حسب الرغبة.

كما أن هناك مجموعة من الزيوت الموصي بها والتي تعمل على إعادة إنبات الشعر وتكثيفه، وهم زيت جنين القمح وزيت الزيتون وزيت الأرجان وزيت الجرجير وزيت السمسم وزيت الجوجوبا، حيث يتم خلط كمية متساوية من الزيوت السابق ذكرها جميعهم أو بعضهم، ثم يتم وضعهم داخل قارورة ويتم الرج جيدا حتى تمام التجانس بين الزيوت، وعمل حمام زيت عن طريق تدليك فروة الرأس بمجموعة الزيوت، ثم تغطية الشعر لمدة ساعة كاملة وسنلاحظ الفارق من طول ولمعان وتكثيف الشعر وإعادة إنبات فراغات الشعر.