 طريقة عمل المعمول السوري الهش الخفيف بالخطوات بطعم خيال

طريقة عمل المعمول السوري المعمول السوري يعتبر من ضمن الاطباق المشهورة في دولة سوريا، كما أنه طبق حلويات رائع يتم تقديمة، في المناسبات السعيدة، واعياد الميلاد كما أن طعمه لذيذ جدا يفضلوا العديد من الأشخاص التي يقومون بتناوله، و بالاضافة إلى الطعم الشهي، التي نقوم بتناوله من المعمول السوري، لان لديه قيمة غذائية رهيبة، ومميزة فهو مفيد جدا لصحة الجسم، كما يحتوي على المكسرات الرائعة التي يستفيد الجسم منها لذلك يمكننا ان نقوم بعمل المعمول السوري داخل المنزل المكونات قليلة دون أن نقوم بشرائه من محلات الحلويات. طريقة عمل المعمول السوري طريقة عمل المعمول السوري مقادير المعمول السوري:- كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من السميد.

دقيق البسبوسة.

كوب من الحليب

كوب من السمن النباتي.

ربع كوب من ماء الورد.

2 ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة من البهارات بالمعمول أو الكحك.

نص ملعقة خميرة فورية طريقة تحضير المعمول السوري يمكنك أن تقومي بتحضير وعاء عميق، وضعي فيه الدقيق والسميد و كميه بسيطه من السمن.

ونبدا باضافة البهارات وماء الزهر وماء الورد، الخميرة الفورية.

ونقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم نحصل على عجينة متماسكة.

نبدأ بتغليف هذه العجين باستخدام كيس بلاستيك.

يمكنك أن تقومي بترك هذه العجينة لمدة يوم كامل.

ولكن تجنبي أن تقومي بوضعها في الثلاجة.

قومي بترك هذه العجينة مرة ثانية، ولكن في هذه المرة يمكنك أن تقوم في تركها لمدة ساعة.

بعد ذلك يمكن تقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة.

يمكنك أن تقومي بوضع التمر وتقومي بأضافة عليه المستكة وزيت السمسم والسكر.

وايضا تقومى بإضافة القليل من القرفة المطحونة.

وابدأ بعجنها هذه المكونات جيدا بعدما تصبح متماسكة.

يمكنك أن تضعي اضافو المكسرات من الفول السوداني، والفستق والسكر وماء الورد

سوف تحصل الآن على عجينة متماسكة.

يمكنك أن تقوم بفرد كل عجين من الكرات التي في تحضيرها.

يمكنك أن تقومي بوضع قطع الحشو بها.

قم بغلق العجينة مرة ثانية، وضعيها داخل القوالب الخاصة بها من قولب المعمول.

قومي بأدخال القالب في الفرن

يتم تقديم المعمول التقديم كما يمكن ايضا أن نقوم بوضع الشوكولاتة على وجه المعمول السوري الوسوم

طريقة عمل المعمول السوري المعمول السوري يعتبر من ضمن الاطباق المشهورة في دولة سوريا، كما أنه طبق حلويات رائع يتم تقديمة، في المناسبات السعيدة، واعياد الميلاد كما أن طعمه لذيذ جدا يفضلوا العديد من الأشخاص التي يقومون بتناوله، و بالاضافة إلى الطعم الشهي، التي نقوم بتناوله من المعمول السوري، لان لديه قيمة غذائية رهيبة، ومميزة فهو مفيد جدا لصحة الجسم، كما يحتوي على المكسرات الرائعة التي يستفيد الجسم منها لذلك يمكننا ان نقوم بعمل المعمول السوري داخل المنزل المكونات قليلة دون أن نقوم بشرائه من محلات الحلويات. طريقة عمل المعمول السوري طريقة عمل المعمول السوري مقادير المعمول السوري:- كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من السميد.

دقيق البسبوسة.

كوب من الحليب

كوب من السمن النباتي.

ربع كوب من ماء الورد.

2 ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة من البهارات بالمعمول أو الكحك.

نص ملعقة خميرة فورية طريقة تحضير المعمول السوري يمكنك أن تقومي بتحضير وعاء عميق، وضعي فيه الدقيق والسميد و كميه بسيطه من السمن.

ونبدا باضافة البهارات وماء الزهر وماء الورد، الخميرة الفورية.

ونقوم بدمج هذه المكونات جيدا.

ثم نحصل على عجينة متماسكة.

نبدأ بتغليف هذه العجين باستخدام كيس بلاستيك.

يمكنك أن تقومي بترك هذه العجينة لمدة يوم كامل.

ولكن تجنبي أن تقومي بوضعها في الثلاجة.

قومي بترك هذه العجينة مرة ثانية، ولكن في هذه المرة يمكنك أن تقوم في تركها لمدة ساعة.

بعد ذلك يمكن تقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة.

يمكنك أن تقومي بوضع التمر وتقومي بأضافة عليه المستكة وزيت السمسم والسكر.

وايضا تقومى بإضافة القليل من القرفة المطحونة.

وابدأ بعجنها هذه المكونات جيدا بعدما تصبح متماسكة.

يمكنك أن تضعي اضافو المكسرات من الفول السوداني، والفستق والسكر وماء الورد

سوف تحصل الآن على عجينة متماسكة.

يمكنك أن تقوم بفرد كل عجين من الكرات التي في تحضيرها.

يمكنك أن تقومي بوضع قطع الحشو بها.

قم بغلق العجينة مرة ثانية، وضعيها داخل القوالب الخاصة بها من قولب المعمول.

قومي بأدخال القالب في الفرن

يتم تقديم المعمول التقديم كما يمكن ايضا أن نقوم بوضع الشوكولاتة على وجه المعمول السوري

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