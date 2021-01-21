بيتزا بالجمبري هش وخفيفة بالعجينة السحرية وطريقة عمل بيتزا بالجمبري بالخطوات

بيتزا بالجمبري مما لا شمك فيه أن البيتزا من أكثر الأطعمة التي لات يختلف عليها اثنين ولها طعم لا يقاوم يجذب له الكثير من الأشخاص في كافة دول العالم، وتتميز بأنها يتم إعدادها بعدة طرق ومكونات وحشوات متنوعة مثل الجبن أو المشروم أو اللحم سجق دجاج وغيرها من المكونات ولكن يعتبر الجمبري المكتسح بين الحشوات المنافسة له، يقبل عليه الكثير من اِلأشخاص وعندما يمتزج مع مكونات البيتزا يمنحنا مذاق خاص لا يقاوم، ونحن اليوم سوف نساعدك في طريقة لإعداد البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك.

نوفر لكم الآن طريقة عمل البيتزا بالجمبري أنها واحدة من بين أكثر أنواع البيتزا تداول ويتم تحضيرها كالآتي:

المكونات:

كوبان من الدقيق.

القليل من الملح.

القليل من السكر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة من البيكنج بودر.

مكونات الصوص:

زعتر جاف.

ثوم مهروس.

القليل من الزيت النباتي.

رشة ملح.

فلفل أسود.

كوب من عصير الطماطم.

جمبري بحجم صغير مقشر ومغسول.

القليل من عصير الليمون.

كمون ناعم.

قرن فلفل رومي.

جبن رومي.

جبن موتزاريلا.

زيتون مخلي.

بصل.

فلفل حار.