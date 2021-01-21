بيتزا بالجمبري هش وخفيفة بالعجينة السحرية وطريقة عمل بيتزا بالجمبري بالخطوات

بيتزا بالجمبري مما لا شمك فيه أن البيتزا من أكثر الأطعمة التي لات يختلف عليها اثنين ولها طعم لا يقاوم يجذب له الكثير من الأشخاص في كافة دول العالم، وتتميز بأنها يتم إعدادها بعدة طرق ومكونات وحشوات متنوعة مثل الجبن أو المشروم أو اللحم سجق دجاج وغيرها من المكونات ولكن يعتبر الجمبري المكتسح بين الحشوات المنافسة له، يقبل عليه الكثير من اِلأشخاص وعندما يمتزج مع مكونات البيتزا يمنحنا مذاق خاص لا يقاوم، ونحن اليوم سوف نساعدك في طريقة لإعداد البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك.طريقة عمل بيتزا الجمبري في المنزل
نوفر لكم الآن طريقة عمل البيتزا بالجمبري أنها واحدة من بين أكثر أنواع البيتزا تداول ويتم تحضيرها كالآتي:
المكونات:
- كوبان من الدقيق.
- القليل من الملح.
- القليل من السكر.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- مكونات الصوص:
- زعتر جاف.
- ثوم مهروس.
- القليل من الزيت النباتي.
- رشة ملح.
- فلفل أسود.
- كوب من عصير الطماطم.
- جمبري بحجم صغير مقشر ومغسول.
- القليل من عصير الليمون.
- كمون ناعم.
- قرن فلفل رومي.
- جبن رومي.
- جبن موتزاريلا.
- زيتون مخلي.
- بصل.
- فلفل حار.
- نقوم بوضع عصير الطماطم مع الثوم والقليل من الزعتر والملح والزيت والفلفل الأسود ويوضع على النار من أجل تحضير الصوص ومن ثم يترك المزيج على النار حتى يتسبك.
- نقوم بخلط الدقيق السكر والملح والخميرة، وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والماء وتقلب المكونات حتى أن تحصلين على عجينة طرية هشة وتترك حتى أن تتخمر.
- نقوم الآن بتتبيل الجمبري بالثوم والملخ والكمون والفلفل وتترك في التتبيلة وتترك لمدة ليلة كاملة بالثلاجة، ونقوم بتشويح البصل بالزيت على النار ويضاف له الفلفل الرومي والحار ومن ثم نقوم بإضافة الجمبري وتقلب حتى تمام النضج.
- نقوم بفرد العجينة بصينية مدورة ويضاف لها صوص الطماطم والجمبري.
يضاف على الوجه الزيتون والجبن الرومي والموتزاريلا وتدخل الصينية الفرن وتترك حتة أن تنضج وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
الوسوم
بيتزا بالجمبري مما لا شمك فيه أن البيتزا من أكثر الأطعمة التي لات يختلف عليها اثنين ولها طعم لا يقاوم يجذب له الكثير من الأشخاص في كافة دول العالم، وتتميز بأنها يتم إعدادها بعدة طرق ومكونات وحشوات متنوعة مثل الجبن أو المشروم أو اللحم سجق دجاج وغيرها من المكونات ولكن يعتبر الجمبري المكتسح بين الحشوات المنافسة له، يقبل عليه الكثير من اِلأشخاص وعندما يمتزج مع مكونات البيتزا يمنحنا مذاق خاص لا يقاوم، ونحن اليوم سوف نساعدك في طريقة لإعداد البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك.طريقة عمل بيتزا الجمبري في المنزل
نوفر لكم الآن طريقة عمل البيتزا بالجمبري أنها واحدة من بين أكثر أنواع البيتزا تداول ويتم تحضيرها كالآتي:
المكونات:
- كوبان من الدقيق.
- القليل من الملح.
- القليل من السكر.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- مكونات الصوص:
- زعتر جاف.
- ثوم مهروس.
- القليل من الزيت النباتي.
- رشة ملح.
- فلفل أسود.
- كوب من عصير الطماطم.
- جمبري بحجم صغير مقشر ومغسول.
- القليل من عصير الليمون.
- كمون ناعم.
- قرن فلفل رومي.
- جبن رومي.
- جبن موتزاريلا.
- زيتون مخلي.
- بصل.
- فلفل حار.
- نقوم بوضع عصير الطماطم مع الثوم والقليل من الزعتر والملح والزيت والفلفل الأسود ويوضع على النار من أجل تحضير الصوص ومن ثم يترك المزيج على النار حتى يتسبك.
- نقوم بخلط الدقيق السكر والملح والخميرة، وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والماء وتقلب المكونات حتى أن تحصلين على عجينة طرية هشة وتترك حتى أن تتخمر.
- نقوم الآن بتتبيل الجمبري بالثوم والملخ والكمون والفلفل وتترك في التتبيلة وتترك لمدة ليلة كاملة بالثلاجة، ونقوم بتشويح البصل بالزيت على النار ويضاف له الفلفل الرومي والحار ومن ثم نقوم بإضافة الجمبري وتقلب حتى تمام النضج.
- نقوم بفرد العجينة بصينية مدورة ويضاف لها صوص الطماطم والجمبري.
يضاف على الوجه الزيتون والجبن الرومي والموتزاريلا وتدخل الصينية الفرن وتترك حتة أن تنضج وتقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا بالجمبري هش وخفيفة بالعجينة السحرية وطريقة عمل بيتزا بالجمبري بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.