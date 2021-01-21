وصفات كريم بانثينول للشعر المجعد وفرد وتنعيم اقوى انواع الكيراتين ومميزات اخرى رائعة

وصفات كريم بانثينول للشعر المجعد وفرد وتنعيم اقوى انواع الكيراتين يحتوي كريم بانثينول على الكثير من الفوائد للشعر كما أنه يكون من أفضل الاختيارات التي تحافظ على صحة شعرك وبشرتك، فهو يمنح الشعر الكثير من العناصر المفيدة جداً ويتم استخدامه في تحضير العديد من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر وهو من المنتجات المفيدة والصحية، يوجد بداخله المكملات الغذائية التي تنتقل للشعر بعد استخدامه مما يجعله من أقوى أنواع الكيراتين للشعر المجعد.

طريقة استخدام كريم بانثينول للشعر

يتم استخدامه عن طريق إضافته للشامبو أو البلسم، كما من المحتمل أن يضاف على زيت الشعر، كذلك يمكن أن تقومين سيدتي باستخدام شامبو بانثينول الذي يكون واحد من أفضل العلاجات للعناية بالشعر، فعند استخدامه قومي بتفريغ عبوة بانثينول وضعيها مع زيت الزيتون مضاف له زيت اللوز واخلطيهم جيداً ثم عليك بتدليك فروة الرأس بالخليط، وتكون هذه من أفضل الطرق التي تحمي الشعر وتفرده وتقوي بصيلاته.

أهم فوائد كريم بانثينول للشعر

يحتوي كريم بانثينول على كثير من الفوائد المهمة جداً لصحة الشعر ومن أهمها الآتي:

يزيد من رطوبة بصيلات الشعر وهذا يجعلها تقبل بامتصاص الماء بطريقة رائعة، كما يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه ويتمكن من تقليل التساقط . يعمل على زيادة سماكة خصلات الشعر ويقويها. يحافظ على صحة الشعر بعمق شديد ويجعله نضر. يخلص الشعر من الشوائب والأتربة ومن المواد التي تكون السبب في تلفه وجفافه. يحمي الشعر من كافة المواد التي تكون السبب في تقصفه. يساعد على إطالة الشعر وتكثيفه ويقلل الهيشان.

يمتلك البانثينول على كثير من المميزات والفوائد العامة ومنها ما يلي:

يستخدم بعد الولادة للتخلص من الخطوط البيضاء التي تظهر بالجسم.

يتم استخدامه للتخلص من مشكلة تساقط الشعر .

. يعالج خشونة الكعبين وتشققات القدم ويجعل الجلد رطب وناعم.

يعالج التهابات وحساسية الجلد مثل الأكزيما وغيرها بطريقة أكثر أماناً.

مميزات كريم بانثينول العامة