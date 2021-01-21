بسكويت القهوة مثل الجاهز تماما لذيذ وشهى بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة لعشاق القهوه

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طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ بسكويت القهوة من ألذ أناع البسكويت التي يمكنك تحضيره لأولادك فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، خاصة إذا تم تناول حبات البسكويت مع الحليب الدافئ أو كوب من العصير الطازج، فالأطفال عشاق لتناول البسكويت بجميع أنواعه فلا تبخلي عليهم بتحضيرك لبسكويت القهوة التي سوف نساعدك في تحضيره عن طريق متابعتك لنا.
طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ
يحب الكثير من الأشخاص تناول القهوة سريعة الذوبان فما بالكم إذا تم استخدامها في تحضير أحد أنواع البسكويت بالقهوه، نحن نقدم لكم اليوم طريقة تحضيره كالتالي:مقادير بسكويت القهوة:
- 2 كوب دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سكر بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 2/1 كوب زيت.
- 2/1 ملعقة صغيرة بن.
- 2/1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2/1 كوب لبن.
- 3 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- 1ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- احضري وعاء ضعي به البيض والسكر البودرة واخفقيهم باستخدام المضرب الكهربائي مع قليل من اللبن واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر تماماً، بعدها يضاف الزيت والزبدة واخفقي حتى أن تذوب كافة المكونات مع بعضها.
- احضري وعاء أخرى كبير الحجم ضعي به الدقيق والكاكاو والبكينج بودر والبن والقهوة سريعة الذوبان وقلبي المكونات مع بعضها ومن ثم يضاف هذه المكونات الجافة لوعاء البيض واخلطيهم مع بعضهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج وتصبح متجانسة.
- ضيفي القليل من اللبن ولكن تدريجي حتى يصبح لديك عجينة متماسكة ويمكن أن تكتفين بالعجن بربع كوب من اللبن.
- اعجني جميع المقادير مع بعضها جيداتً حتى أن تحصبين على عجينة طرية ومتماسكة، تقطع العجينة لكرات صغيرة الحجم وشكلي كل كرة منها على هيئة الأصابع واضغطي عليها من المنتصف بشكل طولي حتي يصبح لديكِ قطعة بسكويت تكون شبه حبة البن.
- احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزيت ثم يرص بها حبات بسكويت البن وادخليها للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمدة 10 دقائق.
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طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ بسكويت القهوة من ألذ أناع البسكويت التي يمكنك تحضيره لأولادك فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، خاصة إذا تم تناول حبات البسكويت مع الحليب الدافئ أو كوب من العصير الطازج، فالأطفال عشاق لتناول البسكويت بجميع أنواعه فلا تبخلي عليهم بتحضيرك لبسكويت القهوة التي سوف نساعدك في تحضيره عن طريق متابعتك لنا.
طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ
يحب الكثير من الأشخاص تناول القهوة سريعة الذوبان فما بالكم إذا تم استخدامها في تحضير أحد أنواع البسكويت بالقهوه، نحن نقدم لكم اليوم طريقة تحضيره كالتالي:مقادير بسكويت القهوة:
- 2 كوب دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سكر بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 2/1 كوب زيت.
- 2/1 ملعقة صغيرة بن.
- 2/1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2/1 كوب لبن.
- 3 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- 1ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- احضري وعاء ضعي به البيض والسكر البودرة واخفقيهم باستخدام المضرب الكهربائي مع قليل من اللبن واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر تماماً، بعدها يضاف الزيت والزبدة واخفقي حتى أن تذوب كافة المكونات مع بعضها.
- احضري وعاء أخرى كبير الحجم ضعي به الدقيق والكاكاو والبكينج بودر والبن والقهوة سريعة الذوبان وقلبي المكونات مع بعضها ومن ثم يضاف هذه المكونات الجافة لوعاء البيض واخلطيهم مع بعضهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج وتصبح متجانسة.
- ضيفي القليل من اللبن ولكن تدريجي حتى يصبح لديك عجينة متماسكة ويمكن أن تكتفين بالعجن بربع كوب من اللبن.
- اعجني جميع المقادير مع بعضها جيداتً حتى أن تحصبين على عجينة طرية ومتماسكة، تقطع العجينة لكرات صغيرة الحجم وشكلي كل كرة منها على هيئة الأصابع واضغطي عليها من المنتصف بشكل طولي حتي يصبح لديكِ قطعة بسكويت تكون شبه حبة البن.
- احضري صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزيت ثم يرص بها حبات بسكويت البن وادخليها للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمدة 10 دقائق.
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