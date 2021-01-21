بسكويت القهوة مثل الجاهز تماما لذيذ وشهى بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة لعشاق القهوه

طريقة تحضير بسكويت القهوة اللذيذ بسكويت القهوة من ألذ أناع البسكويت التي يمكنك تحضيره لأولادك فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، خاصة إذا تم تناول حبات البسكويت مع الحليب الدافئ أو كوب من العصير الطازج، فالأطفال عشاق لتناول البسكويت بجميع أنواعه فلا تبخلي عليهم بتحضيرك لبسكويت القهوة التي سوف نساعدك في تحضيره عن طريق متابعتك لنا.

يحب الكثير من الأشخاص تناول القهوة سريعة الذوبان فما بالكم إذا تم استخدامها في تحضير أحد أنواع البسكويت بالقهوه، نحن نقدم لكم اليوم طريقة تحضيره كالتالي:

2 كوب دقيق أبيض.

2/1 كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2/1 كوب زيت.

2/1 ملعقة صغيرة بن.

2/1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

2/1 كوب لبن.

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

1ملعقة صغيرة بكينج بودر.