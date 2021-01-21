اقوى كيراتين طبيعي بكيس خميرة  فرد وتنعيم  كالحرير والنتيجه من اول استعمال

اقوى كيراتين طبيعي بكيس خميرة فرد وتنعيم كالحرير تبحث النساء عن أفضل الطرق التي تساعدها على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير، وقد حرصنا على أن نأتيك اليوم سيدتي بمكون عجيب وغير يساعدك على ان يكون شعرك منسدل ومغذي، ولا يمكن أن تجدي أفضل من الخميرة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد التي تعود للشعر بعد أن يتم استخدامها بعدة طرق مختلفة سوف نقدمها لكِ الان.

اقوى كيراتين طبيعي بكيس خميرة

وصفات الخميرة لفرد وتنعيم الشعر يعتقد الكثير من الشخاص أن استخدام الخميرة يقتصر على صناعة الفطائر والمعجنات ولكن يمكن للخميرة أن تستخدم للعناية بجمال وصحة الشعر باتباع الطرق التالية:

وصفة الخميرة والعسل:

تساعد تلك الوصفة في منع تساقط الشعر بالإضافة إلى أنه يساعد على نمو الشعر بغزارة كبيرة ويعالج الشعر التالف إذا تم استخدامه بشكل منتظم من مرة لمرتين بالأسبوع الواحد.

المكونات:

2/1 ملعقة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة من الحليب الساخن.

صفار بيضة واحدة.

4 ملاعق صغيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير: