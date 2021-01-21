اقوى كريم ساحر تبيض وتوريد الوجه والخدود لتصبح بشرتك بيضاء ناعمة جميلة جدا

اقوى كريم ساحر تبيض وتوريد الوجه والخدود يوجد الكثير من السيدات يعانون من تغير لون البشرة للون الداكن أو الشاحب مما يفقده حيويته وتوريد الوجه واحمراره، ويبحث الكثير عن أهم الطرق التي تساعد على تفتيح البشرة وتوريد الوجه وتوحد لون البشرة، لأنها من أهم علامات أنوثتك وما يبرز جمالك، فمن الممكن أنك سمعت قبل ذلك عن الخلطات والوصفات الطبيعية التي تزيد من نضارة وتوريد البشرة، فإذا كنت تبحث عنها فنحن اليوم جمعنا لكم مجموعة متنوعة من أفضل الوصفات الطبيعة التي تعمل على تفتيح وتوريد الوجه.

الحليب البودرة والليمون

نقوم بإحضار ملعقة من عصير الليمون الطازج، وملعقة من الحليب المجفف، وملعقة من العسل النقي، ونقوم بمزج المكونات سوياً بشكل جيد حتى أن تحصلين على قوام متجانس، نقوم بغسل الوجه وتطبيق المزيج على البشرة ويترك لمدة ثلث ساعة، ومن ثم نقوم شطف الوجه بشكل جيد، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى أن تحصلين على أفضل النتائج.

جل الصبار وكريم جلسوليد

نقوم بخلط ملعقة من زيت فيتامين أي وثلاث ملاعق من كريم جلسوليد، وثلاث ملاعق من جل الصبار، وتخلط المكونات معاً جيداً حتى أن تحصلين على قوام ناعم، ونقوم بتوزيع الخليط على البشرة مع القيام بعمل حركات دائرية تبدأ من أسفل لأعلى، ويترك الخليط على الزجه لمدة ربع ساعة ومن ثم تشطف البشرة بالماء الفاتر.

طرق تقشير البشرة طبيعياً

تتم من خلال هرس بعض حبات الفراولة ويضاف لها ملعقة من السكر الخشن وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس، ومن ثم يطبق المزيج على البشرة في الليل قبل الذهاب للنوم مع عمل حركات دائرية وتترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء.