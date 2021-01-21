وصفات منزلية رائعة لصدور الدجاج المخلية بطريقة البيكاتا اللذيذة جربيها

وصفات منزلية رائعة لصدور الدجاج المخلية يعتبر الدجاج من الأطباق الشهية للغاية والتي يفضلها الكثير من الأشخاص، كما أنها من الأطعمة التي نبتكر بها، وبالأخص صدور الدجاج حيث أنه يقبل عليه الكثير ربات البيوت لصنع الأطباق اللذيذة المتنوعة، لذلك حرصنا على أن نقدم لكم وصفات منزلية رائعة لاستغلال صدور الدجاج المخلية، في ابتكار عدة أطباق بنكهات متنوعة، حيث أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت ولا تحتاج لمجهود كبير للقيام بها وكنها حقاً تستحق التجربة لطعمها الشهي اللذيذ جربيه.

طريقة عمل بيكاتا الدجاج اللذيذ

تعتبر البيكاتا من أبرز الأطباق التي نالت على إعجاب الكثير من الأشخاص وتتم كالآتي:

4 صدور دجاج مخلية وذات سمك رقيق.

6 ملاعق كبيرة من الزبد الغير مملح.

كوب واحد من الدقيق.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من مرقة الدجاج.

ثلث كوب من أوراق البقدونس المفروم ناعم.

ثلث كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من مخلل كابر.

رشة ملح.

فلفل أسود.

في البداية نقوم بغسل قطع الدجاج بشكل جيد بالخل والدقيق، ومن ثم تترك حتى تصفى من الماء جيداً. نقوم بتتبيلة الدجاج بالملح والفلفل السود، ومن ثم يتم غمسها في الدقيق على أن يغطيها بشكل كلي من كافة الجوانب. نضع مقلاة على النار وبها ملعقتين من الزبد وثلاث ملاعق من زيت الزيتون وتترك على نار متوسطة حتى أن تذوب الزبدة تماماً. من ثم نقوم بوضح شريحتين من صدر الدجاج وتقلب على كل جهة حتى أن تنضج لعدة دقائق. يرفع الدجاج من على النار ويترك جانباً، وقومي بإضافة باقي الزبد وزيت الزيتون بنفس المقلاة دون تنظيف. بعج أن تذوب الزبد نضع باق قطع الدجاج حتى تنضج وترفع من على النار ونضع في المقلاة المرقة وعصير الليمون والكابر والملح وترش بالفلفل الأسود ونترك المزيج يغلي. نضيف قطع الدجاج ويترك الخليط على نار هادئة لعدة دقائق. يرفع الدجاج من على النار ويوضع بطبق التقديم، ومن ثم أضيفي الزبد للصوص ويخفق بشكل جيد.

المكونات:طريقة التحضير لصدور الدجاج المخلية :