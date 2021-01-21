أسرار المحلات في عمل البسبوسة بالقشطة بالطعم الاصلي الدايب والهش

أسرار المحلات في عمل البسبوسة بالقشطة البسبوسة بشكل عام من أفضل الحلويات التي نقوم بتناولها دائما، وبشكل مستمر ويفضلها العديد من الأشخاص عن باقي الحلويات الاخرى كما تتواجد وبصفة مستمرة، في شهر رمضان الكريم يمكن أن نقوم بتناولها بعد وجبة الإفطار، كما تعددت جميع الدول في تحضير طرق البسبوسة بالقشطة، ولكن هي أفضل الحلويات التي تتميز بمذاقها الرائع، والطعم اللذيذ والشهي لذلك سوف نقوم بعمل البسبوسة، من داخل المنزل مثل المحلات أسرار المحلات في عمل البسبوسة بالقشطة المكوّنات نحضر 500 جرام من السميد ثلاث ملاعق من السكر.

2 ملعقة من العسل النحل.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من البيكنج بودر و يفضل أن تكون ملعقة صغيرة.

كوب من السمن.

2 ملعقة من القشطة.

الفستق المطحون. مكوّنات الشربات: كوب من المياه كوب من السكر الخشن.

2 ملعقة من السمن.

ملعقة من عصير الليمون تحضير الشربات: نبدأ في تحضير وعاء وأن نقوم بإضافة كمية من السكر وعليها المياه.

ونبدا فى التقليب جيدا.

نضع هذا المزيج على النار.

ونتركهم حتى الغليان وبعد التأكد أن يكون قد غلي.

يمكن أن نقوم باضافة ملعقة عصير الليمون.

ونتركه يغلي مرة ثانية.

ونبدا باضافة 2 ملعقة من السمن. طريقة التحضير نبدأ في تحضير البسبوسة ، من خلال وضع كمية من السميد في وعاء عميق .

ونقوم باضافة العسل والسكر والبيكنج باودر.

وايضا نقوم بإضافة الزبادي ونبدأ في التحريك بأطراف الأصابع.

و لكن ببطء نقوم ايضا اضافة كمية بسيطة من السمن.

ونبدأ مرة ثانية بمزج المكونات جيدا.

نقوم بتحضير صينية ويفضل أن نقوم بدهن هذه الصينية كمية بسيطة من السمن.

يمكنك الآن أن تقومي باضافة السمن في البسبوسة مع دمجها بطريق بسيطة.

ونقوم بادخالها الفرن.

ولكن يفضل أن تكون درجة حرارة الفرن ما بين 180 درجة إلى 200 درجة، ولكن يجب أن نتركها لمدة 30 دقيقة.

وإذا وجدنا أن لونها اصبح ذهبي نقوم باخراجها من الفرن.

ونضع الشربات الساخن على الوجه.

ثم نقوم بتغطيتها مرة ثانية.

يمكننا الان نقوم باضافة القشطة على وجه البسبوسة ، بشكل متساوي.

والقليل من الفستق المجروش. الوسوم

أسرار المحلات في عمل البسبوسة بالقشطة البسبوسة بشكل عام من أفضل الحلويات التي نقوم بتناولها دائما، وبشكل مستمر ويفضلها العديد من الأشخاص عن باقي الحلويات الاخرى كما تتواجد وبصفة مستمرة، في شهر رمضان الكريم يمكن أن نقوم بتناولها بعد وجبة الإفطار، كما تعددت جميع الدول في تحضير طرق البسبوسة بالقشطة، ولكن هي أفضل الحلويات التي تتميز بمذاقها الرائع، والطعم اللذيذ والشهي لذلك سوف نقوم بعمل البسبوسة، من داخل المنزل مثل المحلات أسرار المحلات في عمل البسبوسة بالقشطة المكوّنات نحضر 500 جرام من السميد ثلاث ملاعق من السكر.

2 ملعقة من العسل النحل.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من البيكنج بودر و يفضل أن تكون ملعقة صغيرة.

كوب من السمن.

2 ملعقة من القشطة.

الفستق المطحون. مكوّنات الشربات: كوب من المياه كوب من السكر الخشن.

2 ملعقة من السمن.

ملعقة من عصير الليمون تحضير الشربات: نبدأ في تحضير وعاء وأن نقوم بإضافة كمية من السكر وعليها المياه.

ونبدا فى التقليب جيدا.

نضع هذا المزيج على النار.

ونتركهم حتى الغليان وبعد التأكد أن يكون قد غلي.

يمكن أن نقوم باضافة ملعقة عصير الليمون.

ونتركه يغلي مرة ثانية.

ونبدا باضافة 2 ملعقة من السمن. طريقة التحضير نبدأ في تحضير البسبوسة ، من خلال وضع كمية من السميد في وعاء عميق .

ونقوم باضافة العسل والسكر والبيكنج باودر.

وايضا نقوم بإضافة الزبادي ونبدأ في التحريك بأطراف الأصابع.

و لكن ببطء نقوم ايضا اضافة كمية بسيطة من السمن.

ونبدأ مرة ثانية بمزج المكونات جيدا.

نقوم بتحضير صينية ويفضل أن نقوم بدهن هذه الصينية كمية بسيطة من السمن.

يمكنك الآن أن تقومي باضافة السمن في البسبوسة مع دمجها بطريق بسيطة.

ونقوم بادخالها الفرن.

ولكن يفضل أن تكون درجة حرارة الفرن ما بين 180 درجة إلى 200 درجة، ولكن يجب أن نتركها لمدة 30 دقيقة.

وإذا وجدنا أن لونها اصبح ذهبي نقوم باخراجها من الفرن.

ونضع الشربات الساخن على الوجه.

ثم نقوم بتغطيتها مرة ثانية.

يمكننا الان نقوم باضافة القشطة على وجه البسبوسة ، بشكل متساوي.

والقليل من الفستق المجروش.

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