طريقة عمل كيكة في الحلة بدون فرن هشة جداً تحضر خلال دقائق

كيكة الحلة، كثيرا منا لا يستطيع عمل الكيكة العادية خاصة اذا كان فرن البوتاجاز يعاني مشكلة فنية لذلك يلجأ الكثير منا لشراء الكيكة الجاهزة ولكن اليوم حللنا لكي سيدتي هذه المشكلة مع طريقة كيكة الحلة بدون فرن فهي سهلة وسريعة ولا تحتاج لفرن البوتاجاز فهي ألذ من كيكة الفرن ويمكن استخدامها لعمل التورت والجاتوهات فهي كيكة أسفنجية هشة. طريقة عمل كيكة الحلة : طريقة عمل كيكة الحلة : المقادير: كوب حليب

نصف كوب زيت

كوب سكر

3 بيض كبير

ملعقة صغير خل

رشة ملح

بيكنج بودر

2 كوب دقيق

نصف كوب كاكاو طريقة التحضير ضعي البيض والفانيليا في الخلاط وقومي بضربهم جيدا وعندما يصبح لونهم قد تحول للابيض نقوم باضافة السكر والحليب والزيت والخل ونقوم بضربهم جيدا حتى يختلطوا جيدا ثم نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بأضافة الخليط السائل له ونضيف البيكنج بودر والملح ونقوم بالتقليب الجيد ولكن نلاحظ ان يكون التقليب في نفس الاتجاه حتى تدخلي الهواء للكيكة

ثم نقوم بصب الخليط في صينية مقاس 24 على ان تكون مدهونة بالزيت حتى لا تلتصق بها الكيكة.

ثم احضري حلة مقاس كبير ونضع بها ماء ونضعها على البوتاجاز وعندما تغلي نضع بها الصينية مع ملاحظة ان الماء يكون مغطي ثلاثة اربع الصينية

ثم قومي بتغطية الصينية بفوطة قماش ثم نقوم بوضع غطاء الحلة ونتركها لمدة 40 دقيقة ثم نقوم باختبار الكيكة بشوكة او خلة ثم نطفئ النار.

وعندما تبرد نقوم بإخراجها ووضعها في طبق التقديم ونقوم بوضع صوص شوكليت عليها حسب الرغبة. الوسوم

كيكة الحلة، كثيرا منا لا يستطيع عمل الكيكة العادية خاصة اذا كان فرن البوتاجاز يعاني مشكلة فنية لذلك يلجأ الكثير منا لشراء الكيكة الجاهزة ولكن اليوم حللنا لكي سيدتي هذه المشكلة مع طريقة كيكة الحلة بدون فرن فهي سهلة وسريعة ولا تحتاج لفرن البوتاجاز فهي ألذ من كيكة الفرن ويمكن استخدامها لعمل التورت والجاتوهات فهي كيكة أسفنجية هشة. طريقة عمل كيكة الحلة : طريقة عمل كيكة الحلة : المقادير: كوب حليب

نصف كوب زيت

كوب سكر

3 بيض كبير

ملعقة صغير خل

رشة ملح

بيكنج بودر

2 كوب دقيق

نصف كوب كاكاو طريقة التحضير ضعي البيض والفانيليا في الخلاط وقومي بضربهم جيدا وعندما يصبح لونهم قد تحول للابيض نقوم باضافة السكر والحليب والزيت والخل ونقوم بضربهم جيدا حتى يختلطوا جيدا ثم نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بأضافة الخليط السائل له ونضيف البيكنج بودر والملح ونقوم بالتقليب الجيد ولكن نلاحظ ان يكون التقليب في نفس الاتجاه حتى تدخلي الهواء للكيكة

ثم نقوم بصب الخليط في صينية مقاس 24 على ان تكون مدهونة بالزيت حتى لا تلتصق بها الكيكة.

ثم احضري حلة مقاس كبير ونضع بها ماء ونضعها على البوتاجاز وعندما تغلي نضع بها الصينية مع ملاحظة ان الماء يكون مغطي ثلاثة اربع الصينية

ثم قومي بتغطية الصينية بفوطة قماش ثم نقوم بوضع غطاء الحلة ونتركها لمدة 40 دقيقة ثم نقوم باختبار الكيكة بشوكة او خلة ثم نطفئ النار.

وعندما تبرد نقوم بإخراجها ووضعها في طبق التقديم ونقوم بوضع صوص شوكليت عليها حسب الرغبة.

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