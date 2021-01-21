ضعيها لرموشك ولن تصدقي النتيجة رموش طويلة وكثيفة وعيون جذابة وساحرة فى يومين فقط

الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش هناك العديد من النساء التي تبحث عن طرق تساعدهم لتطويل وتكثيف الرموش، ولكنها لا تجد أمامها سوى أن تقوم باستخدام الرموش الصناعية التي يمكن أن تسقط في أي وقت وهذا يجعلها تكون في موقف حرج للغاية، لذا قومي عزيزتي باستخدام أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي تساهم في تطويل وتكثيف الشعر بشكل طبيعي.

تعتبر هي الحل الأمثل والآمن على رموشك فمع الاستخدام المستمر سوف تحصلين على رموش طويلة وكثيفة ومنها:

يعد واحد من أهم أنواع الزيوت العلاجية التي يتم استخدامها لنمو الشعر وتكثيفه وجعله أكثر سماكة، كما أنه يحتوي على فيتامين إ وحمض الأوليك الذي له دور مهم وفعال في تغذية الرموش بعمق ويحافظ عليها.

يتم استخدامه عن طريق غمر فرشاة ماسكارا قديمة ونظيفة في مقدار مناسب من زيت الزيتون الدافئ ومشطي الرموش العلوية ومن ثم السفلية به، كما يكون من الأفضل إذا قومتي بتنفيذ هذه الوصفة قبل النوم واتركيه طول الليل وفي الصباح يتم غسل العيون بالماء الفاتر، استمري على استخدامه كل يوم ولمدة شهر متواصل حتى تحصلين على أفضل النتائج.

يعد من المكونات الطبيعية التي تساهم في المحافظة على الرموش وجعلها طويلة وكثيفة وقوية، نظراً لاحتوائه على كثير من الفيتامينات وبعض من المواد الغذائية التي لها تأثير قوي على نمو الرموش.

فقومي بوضع فرشاة الماسكارا في الألوفيرا ثم يتم تمشيط الرموش بها قبل النوم وتركها طول الليل ثم غسلها في الصباح بالماء الفاتر أو يمكن استخدام مناديل إزالة المكياج، كما من الممكن أن تقومين بمزج ملعقة من جل الصبار مع وملعقة من زيت الجوجوبا وزيت البابونج وضعي الخليط على الرموش مرتين باليوم والاستمرار على استخدام الوصفة لمدة شهر كامل حتى تحصلين على النتائج المطلوبة.