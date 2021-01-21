طريقة عمل العصيدة الاماراتية بالسكر وبالتمر في البيت خطوة بخطوة

طريقة عمل العصيدة الاماراتية , يَشتهر المَطبخ الإماراتي بَالعديد من الأكلات الشعبية الرائعة، والتي تَتميز برائحتها الذكية، والطعم الشهي، والعصيدة هي أحد تَلك الأطباق المشهورة بها، فَهي تُعتبر نوعًا من الحلويات القوية ذو مذَاق قوي وفريد من نَوعه، لذا قررنا اليوم أن نُقدم لكم خطوات إعداد العصيدة الإماراتية، بالإضافة لَعدة طرق أخرى للاستمتاع بطعمها الشهي واللذيذ.

طريقة عمل العصيدة الاماراتية

يمتاز المطبخ الإماراتي بعدة وصفات منها البلاليط الإماراتي وكذلك العصيدة الإماراتية، والتي نحتاج لإعدادها إلى المكونات التالي ذكرها:-

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 كوب من السكر الحبيبات.

توابل (حبهان مطحون، زعفران، كركم، حبة البركة) الكمية حسب الرغبة.

زيت.

ضَعي السكر في وعاء جاف على النار.

ثم اسكبي الماء والبهارات الأخرى واتركيه يَغلي على النار.

وفي وعاء آخر على النار ضعي الزيت واتركيه حتى يٌصبح ساخن جدًا.

أضيفي الدقيق على الزيت وحركي جيدًا حتى يُصبح باللون الذهبي لمدة لا تَقل عن 5 دقائق.

اسكبي الدقيق على خليط السكر بالتدريج مع التَحريك المُستمر، لحين تَجانس المكونات معًا.

اتركي الوعاء على النار لمدة لا تَقل عن 10 دقائق.

ثم قدمي العصيدة في طبق التقديم.

المكوناتطريقة التَحضير

طريقة تَحضير العصيدة الإماراتية بالتمر

لعمل تلك الوصفة عليكي سيدتي تحضير مجموعة من المكونات تتلخص في الأتي:-

عدد 2 كوب من التمر الطري (مَنزوع النواة).

ثلاث أكواب من الماء.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

مُكعب مُتوسط من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من كُلًا من (الزعفران، الحبهان المَطحون).

أضيفي التمر + الماء في وعاء على النار حتى يُصبح طري تمامًا.

في إناء آخر أضيفي الزيت وحين يٌصبح ساخن اسكبي الدقيق حتى يُصبح باللون الذهبي.

اهرسي التمر بالخلاط الكهربائي واسكبيه بالتدريج على الدقيق مع التَقليب المٌستمر.

اضيفي البهارات والزبدة على المكونات السابقة واتركيها لمدة ربع ساعة.

ثم ضعي العصيدة في طبق التقديم مع وضع السمن على الوجه وقدميها على الفور وهى ساخنة.

3 كوب ونصف دقيق.

5 ثمرات من الجزر.

7 كوب من الماء.

4 أكواب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

4 ملاعق ماء ورد.

رشة زعفران.

سمن.

طريقة التَحضيرطريقة عمل عصيدة الجزر فروحة الامارات

اسلقي الجزر مع الماء على النار حتى يُصبح طري تمامًا.

ضعي الجزر بماء السلق في الثلاجة حتى يُصبح سائل.

حمصي الدقيق في مقلاة.

ثم اسكبي الماء على الدقيق.

ضعي السكر في مقلاة حتى يُصبح كراميل ثم ضعي باقي الماء والبهارات.

اسكبي الجزر وملعقة من السمن، والدقيق مع التحريك.

اتركي الوعاء لمدة 15 دقيقة وعند التقديم تُرش بالسمن ثم تُقدم.

طريقة التَحضير