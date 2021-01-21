طريقة عمل البسبوسة الذهبية بالقشطة اللذيذة

تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية اللذيذة التى لا يخلو منها أى بيت عربي لأنها مستحبة من سهولة عملها إلى تقديمها فى أقل من خمسة وعشرين دقيقة ويستمتع أطفالك بها لوجود العسل القطري السكري المفيد للجسم ومقاوم للأمراض العديدة، ومن هنا تابعينا سيدتى لمعرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمكونات بسيطة داخل مطبخك. مقادير البسبوسة بالقشطة كوبان كبيران من دقيق السميد الخشن. نصف كوب كبير من الزبدة الطرية. ملعقة صغيرة من البيكينج بودر. نصف كوب كبير من السكر الأبيض. ربع كوب كبير شربات (عسل قطرى). كوب كبير من الزبادى. مقادير لعمل القشطة كوب كبير من اللبن الصافي. ملعقتان كبيرتان من النشا الأبيض. كيسان صغيران من الفانيليا السكر. كوب صغير من القشطة اللبنانى. طريقة تحضير القشطة نحضر إناء ونضع اللبن به ثم يوضع على النار ليسخن اللبن. ونقوم بإذابة النشا والفانيليا في ربع كوب من الماء جيداً. نضعها على اللبن ونقلب حتى يتماسك المزيج ثم نضع القشطة ونقلب جيداً ونتركها تبرد قبل الاستخدام. خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء كبير للعجن فيه ثم نضع دقيق السميد والسكر والسمن والبيكينج بودر والشربات القطري والزبادي ونقلب الخليط جيداً حتى يتماسك ويصبح الخليط سميك. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة الطرية

ونقوم بفرد نصف الخليط داخل الصينية.

نضع القشطة على نصف الخليط الأول ويتم فردها أيضاً برفق. نضع نصف الخليط الآخر فوق القشطة ويتم فرد الخليط برفق. نضع الصينية في الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً. بعد الانتهاء من البسبوسة وإخراجها من الفرن نصب عليها الشرابات وهو ساخن . نتركها لتبرد في درجة حرارة الغرفة ثم نضع كوب صغير القشطة اللبنانى على الوجه لجعل شكل الصينيه افضل ثم نقدمها بألف هنا. مقادير البسبوسة بالقشطةمقادير لعمل القشطةطريقة تحضير القشطةخطوات تحضير البسبوسة بالقشطة الوسوم

تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات الشرقية اللذيذة التى لا يخلو منها أى بيت عربي لأنها مستحبة من سهولة عملها إلى تقديمها فى أقل من خمسة وعشرين دقيقة ويستمتع أطفالك بها لوجود العسل القطري السكري المفيد للجسم ومقاوم للأمراض العديدة، ومن هنا تابعينا سيدتى لمعرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمكونات بسيطة داخل مطبخك. مقادير البسبوسة بالقشطة كوبان كبيران من دقيق السميد الخشن. نصف كوب كبير من الزبدة الطرية. ملعقة صغيرة من البيكينج بودر. نصف كوب كبير من السكر الأبيض. ربع كوب كبير شربات (عسل قطرى). كوب كبير من الزبادى. مقادير لعمل القشطة كوب كبير من اللبن الصافي. ملعقتان كبيرتان من النشا الأبيض. كيسان صغيران من الفانيليا السكر. كوب صغير من القشطة اللبنانى. طريقة تحضير القشطة نحضر إناء ونضع اللبن به ثم يوضع على النار ليسخن اللبن. ونقوم بإذابة النشا والفانيليا في ربع كوب من الماء جيداً. نضعها على اللبن ونقلب حتى يتماسك المزيج ثم نضع القشطة ونقلب جيداً ونتركها تبرد قبل الاستخدام. خطوات تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء كبير للعجن فيه ثم نضع دقيق السميد والسكر والسمن والبيكينج بودر والشربات القطري والزبادي ونقلب الخليط جيداً حتى يتماسك ويصبح الخليط سميك. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة الطرية

ونقوم بفرد نصف الخليط داخل الصينية.

نضع القشطة على نصف الخليط الأول ويتم فردها أيضاً برفق. نضع نصف الخليط الآخر فوق القشطة ويتم فرد الخليط برفق. نضع الصينية في الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً. بعد الانتهاء من البسبوسة وإخراجها من الفرن نصب عليها الشرابات وهو ساخن . نتركها لتبرد في درجة حرارة الغرفة ثم نضع كوب صغير القشطة اللبنانى على الوجه لجعل شكل الصينيه افضل ثم نقدمها بألف هنا. مقادير البسبوسة بالقشطةمقادير لعمل القشطةطريقة تحضير القشطةخطوات تحضير البسبوسة بالقشطة

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