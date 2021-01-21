كنز اذا وضعتيه على الشامبو ينمو شعرك بغزارة ولن يتوقف عن النمو ويوقف التساقط ويحارب الصلع وينبت الفراغات بشكل مذهل

الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر حلم المرأة أن تحصل على شعر طويل وكثيف ولكن هذا الكثير من المور التي تصادفها تمنع أن تحصل على شعر بكل هذه المواصفات، فكل فتاة وسيدة تهتم بأن تقوم باستخدام منتجات متنوعة الصنع مختلفة المكونات فمعظمها يحتوي على مواد كيماوية تسبب الضرر لبصيلات الشعر وتمنعها من أن تنمو وتطول، ولكن مع استخدامك المستمر للوصفات والمواد الطبيعية والمفيدة لفروة الرأس وبصيلات الشعر سوف تلاحظين الفرق.

تعتبر هي من أفضل الحلول الذي يتم استخدامها لكي يصبح الشعر صحي ومغذي ومليء بالحيوية والجمال ومنها ما يلي

يحتوي الصبار على كثير من المعادن والفيتامينات المهمة جداً لصحة الشعر، كما أن العسل يعمل كمطهر عام لفروة الرأس من البكتريا والفطريات ويحد من ظهور قشرة الرأس ويجعله ينمو سريعا ويزيد من طوله وكثافته.

فنجان واحد من جل الصبار.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

احضري وعاء عميق اخلطي به كافة المكونات المذكورة أعلاه حتى أن تحصلين على قوام ناعم.

قومي أولاً بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو مع تجفيف الشعر بشكل جيد.

بعدها يتم تطبيق الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس لبضعة ثواني.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة ومن بعدها يتم غسيل الشعر بالماء البارد والشامبو وقليل من الشامبو.

يكون من الأفضل إذا تم تكرار استخدام الخليط مرتين في الأسبوع.

يحتوي هذا الخليط على كثير من الفوائد التي تعم على الشعر بأن القيام باستخدام الوصفة من أول مرة، فزيت الزيتون يعرف بأنه من أهم الزيوت التي تعمل على نمو وإطالة الشعر كذلك الثوم.

فقومي باستخدامها عن طريق خلط عصير الثوم المفروم مع زيت الزيتون وضعيهم في قدر صغير على النار لمدة 10 دقائق ثم يرفع ويترك ليبرد بعدها يتم تدليك فروة الرأس بالخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالطريقة المعتادة.