اخيرا أقوى كيراتين طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الخشن والمجعد ويجعل شعرك حرير أقوى من السشوار

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وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر الشعر الصحي من الأشياء الصعب الحصول عليها في ظل التعرض لبعض من العوامل التي تكون السبب الذي يؤدي لتلف الشعر وجعله هاش وخشن ومقصف ومجعد، ولكن الفتيات من طبعها حب الشعر الأملس، ولكنهم يحاولون كثيراً أن يصبح شعرهم ناعم طويل ومفرود، وهذا يدفعهم لاستخدام أجهزة فرد الشعر التي تعمل باستخدام درجات الحرارة المرتفعة وهي أيضاً تسبب تلف الشعر ولكن سوف نقدم إليكم أفضل طرق لتحضير الكيراتين للشعر.
وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر
فيما يلي سوف نقدم لكم أفضل وصفات الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر بأفضل المكونات الطبيعية بدون مكونات كيماوية:قناع الموز والعسل والبيض:
يحتوي القناع على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة جداً لصحة الشعر حيث أن الشعر مع مرور الوقت يتعرض لكثير من الظروف التي تؤثر عليه كالتعرض لأشعة الشمس او استخدام منتجات غير صالحة لنوع الشعر، فهذا القناع كفيل بان يحل جميع مشاكل الشعر.المكونات:
- حبة موز طازجة.
- 3 ملاعق عسل أبيض طبيعي.
- 2 بيضة متوسطة الحجم.
- احضري الخلاط الكهربائي وفي الوعاء الخاص به ضعي حبة الموز والعسل والبيض واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- قومي بتمشيط الشعر لفك التشابك بمشط واسع وقسميه لأربعة أجزاء ثم يتم توزيع الخليط على كل جزء على حدة.
- ولابد من أن تتأكدين من أن الخليط متغلغل بالشعر من الجذور حتى الأطراف يترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل.
- ثم قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وقليل من البلسم.
- احرصي على أن يتم استخدام القناع مرة في الأسبوع لمدة عدة شهور.
هو من أفضل الطرق التي يمكن أن تقومين باستخدامها للعناية بصحة شعرك والمحافظة عليه، فقومي بوضع بيضة واحدة مع حبة من الأفوكادو وحبة من الموز و5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند في وعاء الخلاط والخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه لاربع اجزاء ووزعي الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
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وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر الشعر الصحي من الأشياء الصعب الحصول عليها في ظل التعرض لبعض من العوامل التي تكون السبب الذي يؤدي لتلف الشعر وجعله هاش وخشن ومقصف ومجعد، ولكن الفتيات من طبعها حب الشعر الأملس، ولكنهم يحاولون كثيراً أن يصبح شعرهم ناعم طويل ومفرود، وهذا يدفعهم لاستخدام أجهزة فرد الشعر التي تعمل باستخدام درجات الحرارة المرتفعة وهي أيضاً تسبب تلف الشعر ولكن سوف نقدم إليكم أفضل طرق لتحضير الكيراتين للشعر.
وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر
فيما يلي سوف نقدم لكم أفضل وصفات الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر بأفضل المكونات الطبيعية بدون مكونات كيماوية:قناع الموز والعسل والبيض:
يحتوي القناع على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة جداً لصحة الشعر حيث أن الشعر مع مرور الوقت يتعرض لكثير من الظروف التي تؤثر عليه كالتعرض لأشعة الشمس او استخدام منتجات غير صالحة لنوع الشعر، فهذا القناع كفيل بان يحل جميع مشاكل الشعر.المكونات:
- حبة موز طازجة.
- 3 ملاعق عسل أبيض طبيعي.
- 2 بيضة متوسطة الحجم.
- احضري الخلاط الكهربائي وفي الوعاء الخاص به ضعي حبة الموز والعسل والبيض واخلطيهم مع بعضهم جيداً.
- قومي بتمشيط الشعر لفك التشابك بمشط واسع وقسميه لأربعة أجزاء ثم يتم توزيع الخليط على كل جزء على حدة.
- ولابد من أن تتأكدين من أن الخليط متغلغل بالشعر من الجذور حتى الأطراف يترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل.
- ثم قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وقليل من البلسم.
- احرصي على أن يتم استخدام القناع مرة في الأسبوع لمدة عدة شهور.
هو من أفضل الطرق التي يمكن أن تقومين باستخدامها للعناية بصحة شعرك والمحافظة عليه، فقومي بوضع بيضة واحدة مع حبة من الأفوكادو وحبة من الموز و5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند في وعاء الخلاط والخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه لاربع اجزاء ووزعي الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخيرا أقوى كيراتين طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الخشن والمجعد ويجعل شعرك حرير أقوى من السشوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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