كيكة الغابة السوداء الاسفنجية واسرار طريقتها السحرية

تعتبر كيكة الغابة السوداء من أنواع الحلويات الغربية المشهورة جداً والعالمية، ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فكيكة الغابة السوداء تتميز بطعمها الرائع والشهى، وتتكون من عدة طبقات فوق بعضها، وكيكة الغابة السوداء من الحلويات الدسمة، وكيكة الغابة السوداء التي يرتبط تقديمها بالمناسبات السعيدة كأعياد الميلاد، والحفلات، والعزائم، ويمكنك سيدتي تقديمها للضيوف بجانب الشاي أو القهوة أو العصير.

وتحتوي كيكة الغابة السوداء على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، كما تحتوي كيكة الغابة السوداء على الألياف الغذائية التي تفيد الجسم، وتحتوي على كمية كبيرة من الشيكولاتة، التي تضيف لكيكة الغابة السوداء نكهة رائعة وطعم لذيذ جداً. مكونات كيكة الغابة السوداء نصف كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. ثلاث أرباع الكوب من السكر الأبيض الناعم. ثلث الكوب من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من الزبدة المذابة. خمس حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الحشوة كوب من رقائق الشيكولاتة للتزين.

قطع فاكهة للتزين. ربع كوب من السكر البودرة. عبوة من الكريز الملعب الخاص بالحلويات.

500 جرام من الكريمة السائلة المخفوقة. طريقة تحضير كيكة الغابة السوداء احضري سيدتي الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع البيض، والسكر، والفانيليا، والزبدة، والملح في الخلاط. قومي بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات تمامًا، ويصبح الخليط كريمي وكثيف. قومي بنخل الدقيق جيداً؛ لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة بالدقيق. قومي بنخل الكاكاو جيداً، ثم قومي بوضع الدقيق والكاكاو في وعاء عميق، ثم قومي بخلطهم جيداً. يسكب خليط البيض، والسكر، والفانيليا، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضهاحتى تتجانس وتتداخل وتحصلين على عجينة الكيك الطرية، ثم قومي بإحضار قالبين لصنع الكيك، ثم قومي بسكب خليط الكيك في القالبين بالتساوي.

قومي بأشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يوضع القالبين في الفرن واتركيهم لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج الكيك بالقوالب، ويعلو سطحها. بعد تمام النضج، أخرجي قالبين الكيك من الفرن، ثم قومي بتركهم بضعة دقائق حتى تهدأ الكيك تماماً. ثم قومي بقلب قوالب الكيك على طبقين، ثم تركهماحتى يبردا قومي بتقطيع كل قالب بالعرض إلى نصفين، وتحصلين على أربعة قوالب.

قومي سيدتي بتحضير الحشوة لتزيين الكيكة وبالهنا. مكونات كيكة الغابة السوداءمكونات الحشوةطريقة تحضير كيكة الغابة السوداء الوسوم

تعتبر كيكة الغابة السوداء من أنواع الحلويات الغربية المشهورة جداً والعالمية، ويحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فكيكة الغابة السوداء تتميز بطعمها الرائع والشهى، وتتكون من عدة طبقات فوق بعضها، وكيكة الغابة السوداء من الحلويات الدسمة، وكيكة الغابة السوداء التي يرتبط تقديمها بالمناسبات السعيدة كأعياد الميلاد، والحفلات، والعزائم، ويمكنك سيدتي تقديمها للضيوف بجانب الشاي أو القهوة أو العصير.

وتحتوي كيكة الغابة السوداء على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، كما تحتوي كيكة الغابة السوداء على الألياف الغذائية التي تفيد الجسم، وتحتوي على كمية كبيرة من الشيكولاتة، التي تضيف لكيكة الغابة السوداء نكهة رائعة وطعم لذيذ جداً. مكونات كيكة الغابة السوداء نصف كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. ثلاث أرباع الكوب من السكر الأبيض الناعم. ثلث الكوب من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من الزبدة المذابة. خمس حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الحشوة كوب من رقائق الشيكولاتة للتزين.

قطع فاكهة للتزين. ربع كوب من السكر البودرة. عبوة من الكريز الملعب الخاص بالحلويات.

500 جرام من الكريمة السائلة المخفوقة. طريقة تحضير كيكة الغابة السوداء احضري سيدتي الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع البيض، والسكر، والفانيليا، والزبدة، والملح في الخلاط. قومي بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات تمامًا، ويصبح الخليط كريمي وكثيف. قومي بنخل الدقيق جيداً؛ لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة بالدقيق. قومي بنخل الكاكاو جيداً، ثم قومي بوضع الدقيق والكاكاو في وعاء عميق، ثم قومي بخلطهم جيداً. يسكب خليط البيض، والسكر، والفانيليا، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضهاحتى تتجانس وتتداخل وتحصلين على عجينة الكيك الطرية، ثم قومي بإحضار قالبين لصنع الكيك، ثم قومي بسكب خليط الكيك في القالبين بالتساوي.

قومي بأشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يوضع القالبين في الفرن واتركيهم لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تنضج الكيك بالقوالب، ويعلو سطحها. بعد تمام النضج، أخرجي قالبين الكيك من الفرن، ثم قومي بتركهم بضعة دقائق حتى تهدأ الكيك تماماً. ثم قومي بقلب قوالب الكيك على طبقين، ثم تركهماحتى يبردا قومي بتقطيع كل قالب بالعرض إلى نصفين، وتحصلين على أربعة قوالب.

قومي سيدتي بتحضير الحشوة لتزيين الكيكة وبالهنا. مكونات كيكة الغابة السوداءمكونات الحشوةطريقة تحضير كيكة الغابة السوداء

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