وصفة جارتي الباكستانية كنز رباني عظيم لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة دون توقف ويحارب الصلع

وصفات باكستانية لنمو الشعر وإطالته وصفة جارتي الباكستانية، الشعر هو زينة وجمال المرأة لذلك تحب أن تتمتع بشعر طويل وناعم كالحرير فهذا يشعرها بأنها في أحسن حال، ولكن الاستخدام المستمر لمنتجات تحتوي على مكونات ومواد كيماوية يكوب من الأسباب الأساسية التي تؤدي لتلف الشعر على الأخير، وفي هذا الوقت يجب أن تهتمين بصحة شعرك فقومي باستخدام أفضل الطرق، وقد حرصنا على ان نقدم لك بعض من الوصفات الباكستانية الغنية عن التعريف.

تعرف الوصفات الباكستانية بأنها سحر وكنز كبير جداً يساعد على تطويل ونمو الشعر بسرعة غير عادية ومن أهمها ما يلي:

هي الوصفة الأقوى التي تحتوي على بعض من الزيوت الطبيعية المفيدة لفروة الرأس ولصحة الشعر، فكل نوع منها يحتوي على عناصر مهمة جداً للشعر.

4/1 كوب من زيت الخردل.

2 ملعقة من زيت اللوز.

2/1 كوب زيت جوز الهند.

4/1 كوب زيت زيتون.

ضعي قدر على النار ضيفي له جميع الزيوت التي قمنا بذكرها في الأعلى واتركيهم لمدة دقيقة واحدة على الأقل، ثم قومي باستخدام مقدار مناسب لطول وكثافة شعرك والباقي احتفظي به لحين استخدامه مرة أخرى، قومي بتدليك فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة 5 دقائق ثم اتركي الخليط على الشعر لحوالي ساعتين، ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

هي وصفة باكستانية سريعة المفعول تستخدم لتطويل ونمو الشعر ووقف التساقط، قومي بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة كبيرة وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند كما يمكن أن تقومين بإضافة زيت الخردل أو اللوز كما ترغبين، ضعي الخليط على الشعر قبل النوم واتركيه حتى الصباح، يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.