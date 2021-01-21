كريم ملكي من خبيرة تجميل لن تجدي مثله في السوق تبييض و شد البشرة و توحيد لونها ستصرخين من شدة الفرح

كريم الكولاجين الطبيعي للبشرة في المنزل كريم الكولاجين يعتبر من أهم الكريمات التي تحتاج لها البشرة باستمرار حتى أن تصبح نضرة وجذابة، فالكولاجين في حد ذاته مهم جداً لصحة الجلد فهو يمنع من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن والتي تظهر عندما يقل الكولاجين بالجلد، لذلك أنت بحاجة مستمرة إلى استخدام مواد طبيعية مفيدة للبشرة وتعمل على تعزيز الكولاجين بها، لذا سنقدم لكم أفضل وصفة لتحضير كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل.

يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير كريم الكولاجين الطبيعي بنفسها في المنزل بالاستعانة باستخدام المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة والجلد ومنها ما يلي:

يحتوي هذا الكريم على كثير من الخصائص المفيدة جداً فمثلاً الخبز يكون من أحد المصادر المهمة للأحماض الأمنية والفيتامينات وبالأخص فيتامين ب والمعادن وغيرها من العناصر التي تحد من وجود التجاعيد بالوجه والرؤوس السوداء وغيرها.

1 ملعقة كبيرة من الحليب الساخن.

1 ملعقة كبيرة من فتات الخبز.

في وعاء قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى أن يصبح الخبز طرياً.

ثم يتم سحق الخليط حتى يتحول إلى عجينة متماسكة.

يتم توزيع الخليط على البشرة بعد تنظيفها ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

قومي بعدها بغسيل الوجه جيداً بالماء البار ثم احرصي على تطبيق كريم مرطب للبشرة.

هو من أفضل أنواع الكريم الذي تساعد في تحفيز الكولاجين للبشرة لذا اعتمدي سيدتي على استخدامه لحل كافة مشكلات بشرتك، فقومي بخلط ملعقتين كبيرتين من الحليب المحلى المركز وملعقتين كبيرتين من العسل وقليل من كريم فريش السميكة، بعد أن تمتزج المكونات جيداً قومي بتطبيق الخليط على الوجه والرقبة والابتعاد عن محيط العين، اتركي الخليط لمدة 25 دقيقة ومن ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.