مكون ذُكر بالقرآن كنز لعلاج تساقط الشعر الحاد وإنبات الفراغات بمقدمة الرأس

مكون ذُكر بالقرآن كنز لعلاج تساقط الشعر الحاد وللفراغات بمقدمة الرأس إليك سيدتي أفضل خلطة طبيعية لمنع سقوط الشعر الشديد والتقليل منه بشكل كبير، خلطة فعالة ومضمونة مئة بالمئة لتقوية الشعر وتكثيفه وتطويله وأيضا تساعد على تنعيمه وتحل جميع مشاكل شعرك، كما ثبت بالتجربة أنها تنبت الفراغات وخاصة فراغات مقدمة الرأس مع المواظبة على استخدامها، وأيضا تصلح ضرر الصبغات ومواد الفرد الكيماوية وضرر الحرارة والتقصف الناتج عن استعمال تلك الأشياء، مكونها الأساسي هو البصل وهو مكون مذكور بالقرآن الكريم وله فوائد عظيمة لصحة الشعر والجسم بشكل عام.

علاج تساقط الشعر الحاد وملء الفراغات

مكونات الخلطة هي حبة بصل واحدة متوسطة الحجم، من 6 الي 7 أوراق من ورق الغار (ورق سيدنا موسى) ، ورق الغار هو منشط لنمو الشعر ويزيد من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس ويعالج أيضا قشرة فروة الرأس ، كما انه يعالج تساقط الشعر الحاد وأيضا يقوي بصيلات الشعر ويرطبه وينعمه، احضري أيضا ثلاثة أكواب كبيرة من الماء المغلي بالاضافة إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الثوم الذي يقوي الشعر بقوة ويمنع تساقطه..

يتم تحضير حبة البصل ويتم تقشيرها وغسلها ثم يتم بشرها في جهة رقيقة من آلة البشّر، ثم بعد ذلك يتم تصفية المبشور في مصفاة رقيقة العيون ليتم الحصول علي عصير البصل، هذا العصير يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الشعر لنموه وزيادة كثافته ويحارب القشرة في فروة الرأس.

يتم تحضير أوراق الغار ثم يتم شطفها بالماء جيدا ثم تُقطع الي قطع صغيرة وتوضع في وعاء ،ثم يتم اضافة مقدار الماء المغلي إلى الوعاء ونقع الأوراق لمدة نصف ساعة، بعد مرور نصف ساعة ستلاحظين أن لون الماء قد تغير للون الداكن، يتم تصفية الخليط بعد ذلك للحصول على الماء المُصفي ويتم وضعه في بخاخ زجاجي ثم يتم اضافة عصير البصل الي البخاخ ويضاف مقدار زيت الثوم، ويترك البخاخ لتتخمر مكوناته لمدة من ساعتين الي ثلاثة ساعات.

طريقة استخدام الخلطة

قبل أن تقومي باستخدام هذه الخلطة على شعرك، اغسليه جيدا بالشامبو لتنقيته من الشوائب ثم يُشطف بالماء، وفي الشطفة الأخيرة يُشطف الشعر بالخليط الذي تم تحضيره وأثناء هذا يتم تمشيط الشعر مع عمل تدليك لفروة الرأس وهي علي وضعية الركوع، ثم يجب أن تقومي بلف شعرك ببلاستيك غذائي لتفتيح المسام واتركي شعرك هكذا لمدة ساعة كاملة ثم اغسليه مجددا بالماء الدافئ، تستعمل هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا لشعر كثيف وطويل دائما خالي من الفراغات.