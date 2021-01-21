اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين من الجفاف فى فصل الشتاء

اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين تبحث عنها كثير السيدات للحفاظ على ترطيب وتفتيح ايديهم بعد يوم شاق أي المطبخ أو نتيجة انخفاض درجات الحرارة في الشتاء التي تعمل على جفاف اليدين، كما أن الاستخدام الكثير للمنظفات الكيميائية وكريمات التفتيح تعمل على خشونة وجفاف اليدين فيجب الترطيب باستمرار للحصول على يدين ناعمة، كما أن الخلطات المنزلية تساعد كثير من السيدات الغير قادرين على شراء منتجات بأسعار عالية تعمل على تفتيح وترطيب اليدين ويجب الاهتمام بالأيدي مثل باقي الجسم من الوجه والشعر للإحساس بنعومة الجلد وأزاله الجلد الميت بها، لذلك تستعمل السيدات كثير من الخلطات المتاحة والمتنوعة والسهل تحضيرها في المنزل دون الذهاب إلى الكوافير وغيرة لعمل باديكير للأيدي للحصول على مظهر جذاب وأظافر وايدي ناعمة. اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين العسل لتفتيح وترطيب اليدين: العسل يحتوي على خصائص التبييض الطبيعية للبشرة نقوم بمزج ملعقة كبيرة كل من العسل وعصير الليمون نخلط المكونات جيدا ثم نضع هذا الخليط على المناطق الغامقة من اليدين وتركه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يمكنك الشطف بالماء، وممكن وضع العسل الخام على المناطق الداكنة من البشرة والجافة والانتظار لبضع دقائق ثم غسله بالماء البارد نكرر هذه الخطوة يوميا. الطماطم لتفتيح وترطيب اليدين: الطماطم تعمل للتبييض الطبيعي للبشرة وتجعل البشرة أكثر إشراقا من خلال فرك شريحة من الطماطم على المناطق المتضررة وتركها حتى تجف بعد ذلك يمكنك شطف البشرة بالماء الفاتر أو إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى ملعقة كبيرة من عصير الطماطم ونضع هذا المزيج على المناطق الجافة وتركه لبعض الدقائق حتى يجف ثم شطفه بالماء العادي. الفازلين وماء الورد لتفتيح وترطيب اليدين: نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من عصير الليمون الفرش وملعقة كبيرة من الفازلين في طبق ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد ثم نضع المزيج في علبة زجاجية وندهن اليدين بمقدار منه بشكل يومي قبل النوم ونكرّر هذه العملية بشكل يومي مع مراعاة رجّ العلبة الزجاجية قبل استعمال الخليط. الخيار لتفتيح وترطيب اليدين : الخيار له تأثير التبريد وهو أمر مفيد لعلاج جفاف اليدين يمكنك فرك شرائح من الخيار على مناطق الداكنة في اليدين وتركه لمدة 10-15 دقيقة ثم يغسل بالماء او امزجي ملعقة كبيرة كل من عصير الليمون وعصير الخيار وضعيها على البشرة وتركه لمدة 15-20 دقيقة بعد ذلك يمكنك شطفه بالماء البارد كرري هذه العملية يوميا. قشر البرتقال لتفتيح وترطيب اليدين : من أفضل العلاجات المنزلية لتبييض اليدين وذلك بتجفيف بعض من قشور البرتقال في الشمس ثم طحنها للحصول على مسحوق وإضافته القليل من عصير البرتقال مع بعض الحليب للحصول على عجينة سميكة ونقوم بتنظيف اليدين بالماء ونضع هذه العجينة على اليدين وتركها لمدة 20 دقيقة ثم،الشطف بالماء البارد نكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع لأفضل النتائج. اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين الوسوم

اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين تبحث عنها كثير السيدات للحفاظ على ترطيب وتفتيح ايديهم بعد يوم شاق أي المطبخ أو نتيجة انخفاض درجات الحرارة في الشتاء التي تعمل على جفاف اليدين، كما أن الاستخدام الكثير للمنظفات الكيميائية وكريمات التفتيح تعمل على خشونة وجفاف اليدين فيجب الترطيب باستمرار للحصول على يدين ناعمة، كما أن الخلطات المنزلية تساعد كثير من السيدات الغير قادرين على شراء منتجات بأسعار عالية تعمل على تفتيح وترطيب اليدين ويجب الاهتمام بالأيدي مثل باقي الجسم من الوجه والشعر للإحساس بنعومة الجلد وأزاله الجلد الميت بها، لذلك تستعمل السيدات كثير من الخلطات المتاحة والمتنوعة والسهل تحضيرها في المنزل دون الذهاب إلى الكوافير وغيرة لعمل باديكير للأيدي للحصول على مظهر جذاب وأظافر وايدي ناعمة. اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين العسل لتفتيح وترطيب اليدين: العسل يحتوي على خصائص التبييض الطبيعية للبشرة نقوم بمزج ملعقة كبيرة كل من العسل وعصير الليمون نخلط المكونات جيدا ثم نضع هذا الخليط على المناطق الغامقة من اليدين وتركه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يمكنك الشطف بالماء، وممكن وضع العسل الخام على المناطق الداكنة من البشرة والجافة والانتظار لبضع دقائق ثم غسله بالماء البارد نكرر هذه الخطوة يوميا. الطماطم لتفتيح وترطيب اليدين: الطماطم تعمل للتبييض الطبيعي للبشرة وتجعل البشرة أكثر إشراقا من خلال فرك شريحة من الطماطم على المناطق المتضررة وتركها حتى تجف بعد ذلك يمكنك شطف البشرة بالماء الفاتر أو إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى ملعقة كبيرة من عصير الطماطم ونضع هذا المزيج على المناطق الجافة وتركه لبعض الدقائق حتى يجف ثم شطفه بالماء العادي. الفازلين وماء الورد لتفتيح وترطيب اليدين: نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من عصير الليمون الفرش وملعقة كبيرة من الفازلين في طبق ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد ثم نضع المزيج في علبة زجاجية وندهن اليدين بمقدار منه بشكل يومي قبل النوم ونكرّر هذه العملية بشكل يومي مع مراعاة رجّ العلبة الزجاجية قبل استعمال الخليط. الخيار لتفتيح وترطيب اليدين : الخيار له تأثير التبريد وهو أمر مفيد لعلاج جفاف اليدين يمكنك فرك شرائح من الخيار على مناطق الداكنة في اليدين وتركه لمدة 10-15 دقيقة ثم يغسل بالماء او امزجي ملعقة كبيرة كل من عصير الليمون وعصير الخيار وضعيها على البشرة وتركه لمدة 15-20 دقيقة بعد ذلك يمكنك شطفه بالماء البارد كرري هذه العملية يوميا. قشر البرتقال لتفتيح وترطيب اليدين : من أفضل العلاجات المنزلية لتبييض اليدين وذلك بتجفيف بعض من قشور البرتقال في الشمس ثم طحنها للحصول على مسحوق وإضافته القليل من عصير البرتقال مع بعض الحليب للحصول على عجينة سميكة ونقوم بتنظيف اليدين بالماء ونضع هذه العجينة على اليدين وتركها لمدة 20 دقيقة ثم،الشطف بالماء البارد نكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع لأفضل النتائج. اسرع وصفات تفتيح وترطيب اليدين

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