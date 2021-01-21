ضعيها 20 دقيقة فقط وسيختفي السواد والانتفاخ تحت العين علاج فوري للهالات السوداء

خلطة اليوم ستخلصك فوراً من الهالات السوداء تحت العينين وستعمل على تقليل التجاعيد والانتفاخات بشكل فعال، الهالات السوداء والانتفاخات التي تظهر تحت العين مشكلة تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات وأيضا الرجال ، وغالبا ما تزداد مشكلة الهالات السوداء مع تقدم العمر لان الجلد يصبح اكثر رقة وتنخفض نسبة الكولاجين التي تستطيع البشرة إنتاجها طبيعيا، وهذا ما يسبب ظهور الأوعية الدموية تحت العينين لتصبح منطقة تحت العينين اكثر قتامة وأكثر سوادا ، التعب والإرهاق أيضا تساعد على ظهور الهالات السوداء اكثر، لذا فسنقدم لك اليوم خلطة رائعة يكفيك أن تضعيها فقط لمدة 20 دقيقة وسيختفي السواد والانتفاخ تحت العين فوراً.

وصفة التخلص من الهالات السوداء وعلاج الانتفاخات تحت العين

تعمل هذه الخلطة على تبييض منطقة تحت العين وتفتيح أماكن الهالات السوداء، كما تخلصك أيضا من الانتفاخات حول منطقة العينين وتُخلص البشرة بشكل عام من التجاعيد والخطوط التعبيرية وعلامات التقدم في السن وتتكون من العناصر الطبيعية التالية:

حبة بطاطس صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

البطاطس تحتوي على أنزيمات تدخل في تحضير المستحضرات التجميلية كمُفتحة للون البشرة وخصوصا منطقة الهالات السوداء، كما أنها تحتوي على نسبة من نشا الذرة وهذا ما يخلصك من السواد تحت العينين بسرعة، وأيضا تحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين ج والذي يعمل كمضاد للأكسدة لحماية البشرة والجلد تحت العينين كما انه هام لإنتاج الكولاجين المهم لخلايا البشرة والذي يقلل من ظهور التجاعيد بشكل كبير..

الشاي الأخضر يحتوي علي نسبة عالية من المركبات الضرورية لمنطقة تحت العينين كما يجعله يخفف من انتفاخات منطقة حول العينين ويقلل من دهون تحت الجلد في المناطق الرقيقة من البشرة، أما ماء الورد فله دور هام جدا في التخلص من الهالات السوداء ومحاربة وجود البقع الداكنة والتصبغات الموجودة في الوجه وعلامات الإجهاد والتعب، ويمكنك استعمال ماء الورد فقط باستخدام قطنة مبللة منها وتوضع في منطقة حول العينين ككمادات لامتصاص السموم من خلال فتح مسامات الجلد وخروج ثاني أكسيد الكربون.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير حبة البطاطس وتقشيرها ثم تُغسل جيدا ويتم بشرها بأداة البشر ، ثم يتم بعد ذلك تصفية مبشور البطاطس في وعاء للحصول على عصير البطاطس بمقدار تقريبا أربعة ملاعق كبيرة، بعد ذلك يتم اضافة مقدار كلا من الشاي الأخضر وماء الورد وخلط المكونات جيدا ، ثم يتم وضع الخلطة في الثلاجة لمدة ساعتين الي أن تتفاعل جميع المكونات مع بعضها البعض، بعد ذلك يتم تصفية الخلطة للحصول على محلول، ثم يتم غمس قطنة دائرية أو قطعة شاش طبي ويتم وضعها تحت العينين وحولهما مع إغلاق العينين جيدا والاسترخاء التام، يتم تركها علي العينين لمدة من 15 الي 20 دقيقة، ويُفضل تطبيق هذه الخلطة مباشرة قبل النوم وأيضا يجب غسل الوجه واليدين قبل استعمال الخلطة، تستعمل الخلطة يوميا للحصول على افضل النتائج.