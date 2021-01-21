طريقة كيك سينابون ملكة الحلويات قوام هش وناعم وصوص أبيض متماسك بحشو القرفة

طريقة كيك سينابون تعد من أقوى وصفات الحلويات التي تمتاز بطعم رائع وقوام ناعم هش وبحشوه بطعم خاص لم تتذوقيه من من قبل، وستتمكني اخيرا مع عمل السينابون في المنزل بدلا من شراءها من الخارج بمبالغ كبيرة، ستقومي بإعدادها في المنزل وتبهري لها أسرتك وضيوفك فلن يصدقوا بأنك صنعتيها في المنزل من صنع يديك، فتابعي معنا خطوات كيك سينابون الناجحة والاصلية بمقادير محددة تابعي الوصفة بالتفاصيل، ستعدي كيك يعطيك 16 قطعة سينابون. طريقة كيك سينابون هشة ناعمة أولا كوب ماء دافئ للعجن. ملعقة كبيرة ونصف من السكر. ملعقة طعام كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة من الملح صغيرة. ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة المذابة. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. نصف باكت من الكريم شانتيه. عدد 4 ملاعق طعام كبيرة من الحليب البودرة. عدد من 4 أو أربعة ونصف كوب من دقيق على حسب الحاجة. كوب من الكريمة اللبناني لسقي السينابون كيك. طريقة كيك سينابون هشة ناعمة مكونات حشو كيك السينابون نصف كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة. عدد 2 كبار من القرفة الناعمة. نصف كوب زبدة لتغليف العجينة من الخارج. مكونات عمل صوص سينابون ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة. ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم. كوب إلا ربع سكر بودرة. ربع كوب جبنة كريمي أو كيري أو جبن مثلثات. خطوات طريقة عمل كيك السينابون الهشة بالقرفة والكاكاو خطوات طريقة عمل كيك السينابون الهشة بالقرفة والكاكاو في وعاء كبير يتم وضع الماء الدافئ مع الخميرة والسكر ويقلبوا مع بعضهم ويتركوا لمدة 10 دقائق حتى تختمر العجينة.

بعد مرور المدة يوضع البيضة مع ملعقة ونصف من الزبدة والملح والفانيليا مع 4 ملاعق من حليب بودرة.

ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ومعهم نصف باكت كريم شانتيه ويضاف الدقيق بالتدريج مع العجن جيدا، العجينة يكون سمكها غير متماسك قليلا.

وتترك مرة أخرى حتى تختمر لحين تجهيزها، في مكان دافئ لمدة ساعة تختمر وتعلو.

ثم في وعاء ينزل نصف كوب من السكر مع ملعقة كبيرة كاكاو وملعقتين من القرفة ويقلبوا مع بعضهم البعض وبذلك تكون حشو السينابون جاهزة.

نبدأ في عمل صوص سينابون الأبيض في بولة نضع ملعقة كبيرة ونصف الزبدة مع مكعبات جبن كيري مع ملعقة كبيرة من حليب ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي جيدا.

ثم نضع عليهم كوب إلا ربع من سكر بودرة ويتم خفقهم مرة أخرى حتى يتضاعف حجم الصوص ويكون ثقيل ونكون بذلك حضرنا صوص السينابون ويترك جانبا.

ثم نحضر العجينة ونفردها جيدا على شكل مستطيل وتدهن بالزبدة وننزل عليها بالحشو وتفرد جيدا عليها.

ثم ابدأي بلف العجينة رول وتقطع بخيط أو بسكينة مشرشرة، وتأتي بصينية ويوضع عليها ورقة زبدة وتدهن ورق الزبدة بالزيت وترص عليها قطع سينابون.

تترك السينابون ترتاح على الصينية لمدة نصف ساعة، ثم ضعي عليهما علبة كريمة لباني حيث أنها تجعل قوام كيك وهمي وطري ناعم.

ثم ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة عالية ويكون الفرن مسخن مسبقا لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

ثم يخرج السينابون من الفرن بعد أن يهدأ قليلا، يضاف عليه الصوص الأبيض ويمكن عليه صوص شوكولاته أو صوص كراميل على حسب الرغبة.

لابد من ملاحظة هامة بعدم وضع الصوص الأبيض كله على كيك السينابون إلا في حالة تقديمه كله أما في حال عدم تناوله كله يتم وضع الصوص على كمية التي ستقدم فقط. الوسوم

طريقة كيك سينابون تعد من أقوى وصفات الحلويات التي تمتاز بطعم رائع وقوام ناعم هش وبحشوه بطعم خاص لم تتذوقيه من من قبل، وستتمكني اخيرا مع عمل السينابون في المنزل بدلا من شراءها من الخارج بمبالغ كبيرة، ستقومي بإعدادها في المنزل وتبهري لها أسرتك وضيوفك فلن يصدقوا بأنك صنعتيها في المنزل من صنع يديك، فتابعي معنا خطوات كيك سينابون الناجحة والاصلية بمقادير محددة تابعي الوصفة بالتفاصيل، ستعدي كيك يعطيك 16 قطعة سينابون. طريقة كيك سينابون هشة ناعمة أولا كوب ماء دافئ للعجن. ملعقة كبيرة ونصف من السكر. ملعقة طعام كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة من الملح صغيرة. ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة المذابة. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. نصف باكت من الكريم شانتيه. عدد 4 ملاعق طعام كبيرة من الحليب البودرة. عدد من 4 أو أربعة ونصف كوب من دقيق على حسب الحاجة. كوب من الكريمة اللبناني لسقي السينابون كيك. طريقة كيك سينابون هشة ناعمة مكونات حشو كيك السينابون نصف كوب سكر أبيض. ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة. عدد 2 كبار من القرفة الناعمة. نصف كوب زبدة لتغليف العجينة من الخارج. مكونات عمل صوص سينابون ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة. ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم. كوب إلا ربع سكر بودرة. ربع كوب جبنة كريمي أو كيري أو جبن مثلثات. خطوات طريقة عمل كيك السينابون الهشة بالقرفة والكاكاو خطوات طريقة عمل كيك السينابون الهشة بالقرفة والكاكاو في وعاء كبير يتم وضع الماء الدافئ مع الخميرة والسكر ويقلبوا مع بعضهم ويتركوا لمدة 10 دقائق حتى تختمر العجينة.

بعد مرور المدة يوضع البيضة مع ملعقة ونصف من الزبدة والملح والفانيليا مع 4 ملاعق من حليب بودرة.

ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من بيكنج بودر ومعهم نصف باكت كريم شانتيه ويضاف الدقيق بالتدريج مع العجن جيدا، العجينة يكون سمكها غير متماسك قليلا.

وتترك مرة أخرى حتى تختمر لحين تجهيزها، في مكان دافئ لمدة ساعة تختمر وتعلو.

ثم في وعاء ينزل نصف كوب من السكر مع ملعقة كبيرة كاكاو وملعقتين من القرفة ويقلبوا مع بعضهم البعض وبذلك تكون حشو السينابون جاهزة.

نبدأ في عمل صوص سينابون الأبيض في بولة نضع ملعقة كبيرة ونصف الزبدة مع مكعبات جبن كيري مع ملعقة كبيرة من حليب ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي جيدا.

ثم نضع عليهم كوب إلا ربع من سكر بودرة ويتم خفقهم مرة أخرى حتى يتضاعف حجم الصوص ويكون ثقيل ونكون بذلك حضرنا صوص السينابون ويترك جانبا.

ثم نحضر العجينة ونفردها جيدا على شكل مستطيل وتدهن بالزبدة وننزل عليها بالحشو وتفرد جيدا عليها.

ثم ابدأي بلف العجينة رول وتقطع بخيط أو بسكينة مشرشرة، وتأتي بصينية ويوضع عليها ورقة زبدة وتدهن ورق الزبدة بالزيت وترص عليها قطع سينابون.

تترك السينابون ترتاح على الصينية لمدة نصف ساعة، ثم ضعي عليهما علبة كريمة لباني حيث أنها تجعل قوام كيك وهمي وطري ناعم.

ثم ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة عالية ويكون الفرن مسخن مسبقا لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

ثم يخرج السينابون من الفرن بعد أن يهدأ قليلا، يضاف عليه الصوص الأبيض ويمكن عليه صوص شوكولاته أو صوص كراميل على حسب الرغبة.

لابد من ملاحظة هامة بعدم وضع الصوص الأبيض كله على كيك السينابون إلا في حالة تقديمه كله أما في حال عدم تناوله كله يتم وضع الصوص على كمية التي ستقدم فقط.

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