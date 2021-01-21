المكون السحري لنجاح الكيك احصلي على كيكة ناجحة 100% بالزبادي والشوكولاته

تعتبر الكيكة من أهم أساس عمل الحلويات والتورت والجاتوهات، والكثير من ربات البيوت لا تقدم على عمل الكعك خوفا منها على عدم نجاحها وترغب بشدة من شراءها من الخارج على الرغم من أنها سهلة التحضير ويوجد عدد من الأسرار يجب العمل بها حتى تعطي نتيجة ناجحة للكيك، واليوم سنكشف سر عمل الكيك بالزبادي فهو من أسهل أنواع الكيك لذيذ وسريع التنفيذ وسنزينه بالتوفي والكراميل ولا تحتاج لمهارات لصنعها وستتمكني من ذلك عن طريق مكونات متوفرة لديك اقتصادية وعلى قد الايد بصوص التوفي كيك من أطيب والذ وصفات الكيك مصنوع من الزبادي بقوام مرتفع فتعرفي معنا على طريقة عمل الكيك بالمنزل بأسهل المكونات. مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة عدد 2 من كوب دقيق. كوب من السكر. عدد 4 حبات من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. علبة كبيرة من الزبادي. نصف كوب من الزيت. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة جيهان مطحون. مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة مكونات صوص التوفي كوب من السكر. ملعقة كبيرة زبدة. ملعقة من الماء. علبة كبيرة من القشطة. خطوات وطريقة عمل كيك زبادي بالكراميل أولا يسخن الفرن على درجة حرارة عالية حوالي 180 درجة قبل تحضير الكيك، ويدهن القالب الكيك بالقليل من الزيت مع رشة من الدقيق. ثم ينخل الدقيق جيدا مع كل المكونات الجافة من بيكنج بودر والملح ويترك جانبا لتحضير الكيك. ثم في وعاء عميق يتم خفق كل من السكر مع البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة 3 دقائق. ثم يضاف عليهم الزبادي والزيت ويتم خفقهم جيدا مرة أخرى، ويضاف المكونات السائلة إلى مكونات الجافة وتقلب كلها جيدا مع بعضها البعض. ثم يصب المزيج في قالب الكيك المدهون والمرشوش بالدقيق، وبعد أن يسخن الفرن جيدا على حرارة السابقة، يدخل الصينية الفرن حتى تنضج. تأخذ حوالي من 30 إلى 45 دقيقة حتى تنضج تماما، ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما وتجهز صوص التوفي. خطوات وطريقة عمل كيك زبادي بالكراميل تجهيز صوص التوفيق لتزيين كيك الزبادي يتم وضع علبة القشطة في ماء ساخن وتكون مغلقة حتى تصبح القشطة دافئة ولا تتكتل أثناء عمل التوفي. بوعاء على النار نضع كل من السكر والماء على النار ونتركه حتى يتكرمل ويكون لونه ذهبي لامع. يضاف عليه كل من الزبدة ورشة صغيرة من الفانيليا وتغلق النار في الحال وتترك الزبدة حتى تذوب. ثم توضع القشطة مع تقليب مستمر وسريع حتى يكون خليط صوص توفي ناعم ولا يوجد به تكتلات. يصب الصوص على الكيك مباشرة ويزين على حسب الرغبة ويقدم وهو بارد ويكون لديك أخف كيك زبادي بصوص التوفي كراميل. نصائح هامة لنجاح كل أنواع الكيك يجب مراعاة نخل الدقيق عدة مرات تصل إلى 3 مرات قبل إعداد الكيك، ونوع الدقيق يكون فاخر. الفرن من أهم خطوات نجاح الكيك فلابد من تسخينه قبل أن تبدأي في إعداد مزيج الكيك الكريمي فعند دخول صينية الفرن لابد أن يكون ساخن على الأقل لمدة 10 دقائق. يجب عدم فتح باب الفرن إلا بعد مرور مدة الخبز والتي تتراوح ما بين نصف إلى 45 دقيقة حتى لا تهبط الكيك أثناء خبزها. قالب الكيك أو الصينية لابد من رشها بالقليل من الزيت وعليها رشة طحين في حالة كيك كان فانيلا أو ابيض، أما لو كان كاكاو أو شوكولاته فيخلط رشة من دقيق الأبيض مع رشة من الكاكاو ويرش في صينية حتى تعطيك لون رائع من أسفل. لنزع قالب الكيك من الصينية يمكنك وضع منشفة مبللة بالقليل من الماء حتى يسهل نزعه أو تنتظري حتى تبرد. مكونات كيك شوكولاته بالزبادي كوب ونصف من دقيق الفاخر للكيك.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3/4 ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

1/3 كوب من الزبدة الذائبة الطرية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الخل. نصائح هامة لنجاح كل أنواع الكيكمكونات كيك شوكولاته بالزبادي الوسوم

تعتبر الكيكة من أهم أساس عمل الحلويات والتورت والجاتوهات، والكثير من ربات البيوت لا تقدم على عمل الكعك خوفا منها على عدم نجاحها وترغب بشدة من شراءها من الخارج على الرغم من أنها سهلة التحضير ويوجد عدد من الأسرار يجب العمل بها حتى تعطي نتيجة ناجحة للكيك، واليوم سنكشف سر عمل الكيك بالزبادي فهو من أسهل أنواع الكيك لذيذ وسريع التنفيذ وسنزينه بالتوفي والكراميل ولا تحتاج لمهارات لصنعها وستتمكني من ذلك عن طريق مكونات متوفرة لديك اقتصادية وعلى قد الايد بصوص التوفي كيك من أطيب والذ وصفات الكيك مصنوع من الزبادي بقوام مرتفع فتعرفي معنا على طريقة عمل الكيك بالمنزل بأسهل المكونات. مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة عدد 2 من كوب دقيق. كوب من السكر. عدد 4 حبات من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. علبة كبيرة من الزبادي. نصف كوب من الزيت. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة جيهان مطحون. مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة مكونات صوص التوفي كوب من السكر. ملعقة كبيرة زبدة. ملعقة من الماء. علبة كبيرة من القشطة. خطوات وطريقة عمل كيك زبادي بالكراميل أولا يسخن الفرن على درجة حرارة عالية حوالي 180 درجة قبل تحضير الكيك، ويدهن القالب الكيك بالقليل من الزيت مع رشة من الدقيق. ثم ينخل الدقيق جيدا مع كل المكونات الجافة من بيكنج بودر والملح ويترك جانبا لتحضير الكيك. ثم في وعاء عميق يتم خفق كل من السكر مع البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة 3 دقائق. ثم يضاف عليهم الزبادي والزيت ويتم خفقهم جيدا مرة أخرى، ويضاف المكونات السائلة إلى مكونات الجافة وتقلب كلها جيدا مع بعضها البعض. ثم يصب المزيج في قالب الكيك المدهون والمرشوش بالدقيق، وبعد أن يسخن الفرن جيدا على حرارة السابقة، يدخل الصينية الفرن حتى تنضج. تأخذ حوالي من 30 إلى 45 دقيقة حتى تنضج تماما، ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما وتجهز صوص التوفي. خطوات وطريقة عمل كيك زبادي بالكراميل تجهيز صوص التوفيق لتزيين كيك الزبادي يتم وضع علبة القشطة في ماء ساخن وتكون مغلقة حتى تصبح القشطة دافئة ولا تتكتل أثناء عمل التوفي. بوعاء على النار نضع كل من السكر والماء على النار ونتركه حتى يتكرمل ويكون لونه ذهبي لامع. يضاف عليه كل من الزبدة ورشة صغيرة من الفانيليا وتغلق النار في الحال وتترك الزبدة حتى تذوب. ثم توضع القشطة مع تقليب مستمر وسريع حتى يكون خليط صوص توفي ناعم ولا يوجد به تكتلات. يصب الصوص على الكيك مباشرة ويزين على حسب الرغبة ويقدم وهو بارد ويكون لديك أخف كيك زبادي بصوص التوفي كراميل. نصائح هامة لنجاح كل أنواع الكيك يجب مراعاة نخل الدقيق عدة مرات تصل إلى 3 مرات قبل إعداد الكيك، ونوع الدقيق يكون فاخر. الفرن من أهم خطوات نجاح الكيك فلابد من تسخينه قبل أن تبدأي في إعداد مزيج الكيك الكريمي فعند دخول صينية الفرن لابد أن يكون ساخن على الأقل لمدة 10 دقائق. يجب عدم فتح باب الفرن إلا بعد مرور مدة الخبز والتي تتراوح ما بين نصف إلى 45 دقيقة حتى لا تهبط الكيك أثناء خبزها. قالب الكيك أو الصينية لابد من رشها بالقليل من الزيت وعليها رشة طحين في حالة كيك كان فانيلا أو ابيض، أما لو كان كاكاو أو شوكولاته فيخلط رشة من دقيق الأبيض مع رشة من الكاكاو ويرش في صينية حتى تعطيك لون رائع من أسفل. لنزع قالب الكيك من الصينية يمكنك وضع منشفة مبللة بالقليل من الماء حتى يسهل نزعه أو تنتظري حتى تبرد. مكونات كيك شوكولاته بالزبادي كوب ونصف من دقيق الفاخر للكيك.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

3/4 ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

1/3 كوب من الزبدة الذائبة الطرية.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الخل. نصائح هامة لنجاح كل أنواع الكيكمكونات كيك شوكولاته بالزبادي

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