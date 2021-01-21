أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد وتنعيمة بسعر إقتصادي دون الحاجة لصالونات التجميل

يعتبر الشعر المجعد مشكلة تعاني منها معظم الفتيات حيث يسبب لها معاناة يومياً أثناء تصفيفه مما يسبب لها الإحباط لذلك يلجأ البعض إلي البروتين والكيراتين ولكن تحتاج تلك الوسائل إلي الكثير من الأموال غير ذلك تُرهق صحة الشعر بسبب إلزام الشعر على شئ غير طبيعته وبعد بحث في أمور العناية بالشعر تم التوصل إلي وصفات طبيعية يمكنها فرد الشعر بطريقة آمنة والتي يُطلق عليها الكيراتين الطبيعي والتي تتكون من كريم بانثينول وزيت الزيتون.

كيراتين طبيعي بسعر إقتصادي للحصول على شعر ناعم

تنحصر أحلام الفتيات في مختلف المراحل العمرية بالحصول على شعر ناعم ومفرود ويسبب الشعر المجعد عقدة نفسية لدى البعض لذلك تحاول الفتيات اللجوء إلي أدوات التجميل مثل المكواة لفرد الشعر ولكن تؤثر تلك الوسائل على نمو الشعر وكثافة الشعر، تعالج هذه الوصفة جميع مشاكل الشعر وتحاول إصلاح ما تفسده الشمس والهواء والأتربة سواء هيشان الشعر أو التقصف أو تساقط الشعر وتعمل على حل مشاكل تعجيز الشعر وتساعد على تطويل الشعر لذلك فهي من أكثر الوصفات الشائعة في ذلك الوقت ويتم البحث عنها بإستمرار وننقل لكم من خلال هذا المقال.

المكونات:

مقدار ملعقتين أو أكثر من كريم البانثينول.

ملعقة من زيت الثوم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

البدء بحمام بخار زيت الزيتون وزيت الثوم حتى يصبح سائلاً، سكب كريم البانثينول على الزيوت وتقليبهم إذا كان الزيت سائلاً بنسبة كبيرة يمكنك إضافة ملعقة أخري من الكريم بحيث تصبح الكثافة ثقيلة نوعاً ما. نقسم الشعر إلي ثم نبدأ بوضع الخلطة مع الحرص على توزيعها جيداً على الشعر، نحضر كيس من البلاستيك لتغطية الشعر ونترك الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات. ثم نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو ثم نقوم بتجفيف الشعر ونلاحظ الفرق نجد أن الشعر أصبح ناعم ومفرود.

طريقة التحضير