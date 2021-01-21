كيكة الشيكولاتة في الخلاط بدون بيض عشان أشطر ست بيت

تبحث الكثير من السيدات على طريقة لعمل كيكة بدون بيض، لأنه كثير من الناس لا يحب البيض في الكثير من الأطعمة وخاصةً الحلويات، وتعتبر كيكة الخلاط بدون بيض واحدة من الوصفات التي يمكنك صنع كيكة إسفنجية هشة بها، والكيكة من الحلويات التي تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فيحب الأطفال الصغار الكيكة الاسفنجية الهشة كثيراً.

ويمكن تناول الكيكة في وجبة الإفطار بجانب الشاي أو تقديمها لأولادك بجانب الحليب، فهى شهية ولذيذة، ويمكن تقديم كيكة الخلاط للضيوف بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، أو يمكنك سيدتي صنع كيكة الخلاط وتقديمها في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والحفلات والعزائم الكبيرة، فهي تضيف البهجة والسعادة.

وتحتوي كيكة الخلاط على الكربوهيدرات، والكالسيوم، والبوتاسيوم، ويمكن صنع كيكة الخلاط في المنزل بكل سهولة، فهي سهلة وسريعة في التحضير، وكيكة الخلاط لا تستغرق وقت وجهد كبير لصنعها، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة التكاليف، بل يمكن صنعها بمكونات من مطبخك، فهي إقتصادية جداً، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الخلاط بدون بيض، وأسرار نجاحها فتابعينا. مكونات كيكة الخلاط بدون بيض كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من الحليب السائل. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. شيكولاتة مذابة للتزيين. فاكهة مقطعة قطع صغيرة للتزيين. رقائق شيكولاتة للتزيين. طريقة تحضير كيكة الخلاط بدون بيض نحضر وعاء عميق ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب والأوساخ العالقة به. ينخل الكاكاو، والبيكنج باودر، ثم قومي بوضعهم في الوعاء وخلطهم جيداً مع الدقيق. قومي بوضع بيكربونات الصوديوم، ونصف ملعقة صغيرة من الملح ويقلب الخليط. نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق السكر مع الزيت جيداً على سرعة عالية. يوضع الحليب والفانيليا، والماء واستمري في خفقهم جيداً حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها ويصبح الخليط كريمي وكثيف. يسكب خليط الحليب، والسكر، والزيت، والماء، والفانيليا تدريجياً على خليط الدقيق والكاكاو ثم قومي بتقليبهم جيداً حتى تتداخل المكونات تماماً مع بعضها، وتحصلين على عجينة متجانسة. قومي سيدتي بإحضار قالب لصنع الكيك، ثم قومي بسكب مكونات الكيك في القالب. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يترك الفرن قليلاً حتى يحمي ويسخن قبل وضع الكيكة به. مكونات كيكة الخلاط بدون بيضطريقة تحضير كيكة الخلاط بدون بيض الوسوم

تبحث الكثير من السيدات على طريقة لعمل كيكة بدون بيض، لأنه كثير من الناس لا يحب البيض في الكثير من الأطعمة وخاصةً الحلويات، وتعتبر كيكة الخلاط بدون بيض واحدة من الوصفات التي يمكنك صنع كيكة إسفنجية هشة بها، والكيكة من الحلويات التي تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فيحب الأطفال الصغار الكيكة الاسفنجية الهشة كثيراً.

ويمكن تناول الكيكة في وجبة الإفطار بجانب الشاي أو تقديمها لأولادك بجانب الحليب، فهى شهية ولذيذة، ويمكن تقديم كيكة الخلاط للضيوف بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، أو يمكنك سيدتي صنع كيكة الخلاط وتقديمها في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والحفلات والعزائم الكبيرة، فهي تضيف البهجة والسعادة.

وتحتوي كيكة الخلاط على الكربوهيدرات، والكالسيوم، والبوتاسيوم، ويمكن صنع كيكة الخلاط في المنزل بكل سهولة، فهي سهلة وسريعة في التحضير، وكيكة الخلاط لا تستغرق وقت وجهد كبير لصنعها، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة التكاليف، بل يمكن صنعها بمكونات من مطبخك، فهي إقتصادية جداً، وسوف نقدم لكي سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الخلاط بدون بيض، وأسرار نجاحها فتابعينا. مكونات كيكة الخلاط بدون بيض كوب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات. كوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من الحليب السائل. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. شيكولاتة مذابة للتزيين. فاكهة مقطعة قطع صغيرة للتزيين. رقائق شيكولاتة للتزيين. طريقة تحضير كيكة الخلاط بدون بيض نحضر وعاء عميق ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب والأوساخ العالقة به. ينخل الكاكاو، والبيكنج باودر، ثم قومي بوضعهم في الوعاء وخلطهم جيداً مع الدقيق. قومي بوضع بيكربونات الصوديوم، ونصف ملعقة صغيرة من الملح ويقلب الخليط. نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخفق السكر مع الزيت جيداً على سرعة عالية. يوضع الحليب والفانيليا، والماء واستمري في خفقهم جيداً حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها ويصبح الخليط كريمي وكثيف. يسكب خليط الحليب، والسكر، والزيت، والماء، والفانيليا تدريجياً على خليط الدقيق والكاكاو ثم قومي بتقليبهم جيداً حتى تتداخل المكونات تماماً مع بعضها، وتحصلين على عجينة متجانسة. قومي سيدتي بإحضار قالب لصنع الكيك، ثم قومي بسكب مكونات الكيك في القالب. قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يترك الفرن قليلاً حتى يحمي ويسخن قبل وضع الكيكة به. مكونات كيكة الخلاط بدون بيضطريقة تحضير كيكة الخلاط بدون بيض

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