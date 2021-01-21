10 نصائح للوقاية من مضاعفات السكرى

السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. والإنسولين هو هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم.

ونقلاً عن موقع "منظمة الصحة العالمية"، يُعد فرط سكر الدم أو ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم السيطرة على داء السكري، ويؤدي مع الوقت لحدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، لاسيما الأعصاب والأوعية الدموية.

في عام 2014، بلغ معدل البالغين من العمر 18 عاما فأكثر المصابين بالسكري 8.5%. وفي عام 2016، كان السكري السبب المباشر في 1.6 مليون حالة وفاة وفي عام 2012، نجم عن ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم 2.2 مليون حالة وفاة أخرى.

انواع مرض السكري واسبابها

هناك 3 انواع رئيسية لمرض السكري:

السكري من النوع الاول: أحد أمراض المناعة الذاتيّة، والتي تتمثل بإنتاج الجهاز المناعي للأجسام المضادة التي تهاجم الجسم عن طريق الخطأ. وفي حال الإصابة بمرض السكري فإن الأجسام المضادة تهاجم خلايا البنكرياس المنتجة لهرمون الإنسولين، فتثبط قدرتها على إنتاجه، مما يؤدي لارتفاع السكر في الدم.

السكري من النوع الثاني: يمكن تعريف مرض السكري من النوع الثاني بمقاومة الانسولين من قبل خلايا الجسم المختلفة أو عدم استجابتها للإنسولين، الأمر الذي يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم لعدم قدرته على الدخول إلى الخلايا، وهذا ما ينبه البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الإنسولين. وفي بعض الحالات قد يؤدي إجهاد البنكرياس الناجم عن هذه الحالة إلى انخفاض قدرته على إنتاج الإنسولين بشكل تدريجي، ما يؤدي إلى زيادة مشكلة ارتفاع سكر الدم سوء.

سكري الحمل: أحد أنواع مرض السكري الرئيسية والتي تتمثل بارتفاع سكر الدم عن المعدل الطبيعي أثناء الحمل لدى بعض النساء، بسبب زيادة مقاومة الخلايا للإنسولين أو انخفاض إنتاج الإنسولين. وغالباً ما يتمّ إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بسكري الحمل خلال الفترة بين الأسبوع 24-28 من الحمل.

10 نصائح للوقاية من مضاعفات السكري

بمرور الوقت ، يزداد خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري تدريجياً، خاصة عندما لا يتم التحكم في نسبة السكر في الدم.

وتشمل هذه المضاعفات:

تصلب الشرايين.

أمراض القلب التاجية.

السكتات الدماغية الوعائية.

مشاكل العين.

مشاكل الكلى أو حتى الفشل الكلوي.

فقدان الإحساس ، ومشاكل القدم السكري.

يقدم لنا الدكتور مجدي محمد علام ، أخصائي الغدد الصماء في مستشفى زليخة بدبي، 10 نصائح لتجنب مضاعفات مرض السكري: