دراسات: فوائد الرمان المتعددة وتأثيره على طول العمر

الرمان فاكهة ذات شكل وطعم مميز، أضف إلى ذلك فوائدها الصحية المتعددة الناتجة من محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن والمضادات المتنوعة، وعن تلك الفوائد وأكثر أورد موقع "روسيا اليوم" وفق دراسات طبية مجموعة من الفوائد التي يحققها الرمان للجسم وهي.

فوائد الرمان:

يمثل الحفاظ على الصحة الجيدة أولوية أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل استمرار أزمة كورونا حول العالم. وفي الواقع، يمكن لمشروب الرمان اللذيذ أن يساعد على تأخير عملية الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وبالتالي إطالة العمر.

كما استنتج الباحثون أن عصير الرمان لا يساعد فقط في زيادة طول العمر ولكن أيضا يزيد من القدرة على التحمل البدني.

الرمان للعظام:

قال موقع "إكسبريس" البريطاني إن حقيقة من حقائق الحياة أن عضلات الهيكل العظمي تبدأ في فقدان القوة والكتلة بمجرد بلوغ الشخص سن الخمسين.

وأضاف الموقع أن تجربة سريرية حديثة أظهرت أن urolithin A، وهو مركب مشتق من الجزيئات الحيوية الموجودة في الفاكهة مثل الرمان، يمكن أن يبطئ هذه عملية فقدان كتلة العظام عن طريق تحسين أداء الميتوكوندريا، مراكز قوة الخلايا، هذا بالإضافة إلى احتوائه على فهو يحتوى على نسبه عالية من الحديد والكالسيوم.

وتبين أيضا أن شرب عصير الرمان يوفر حماية ضد أكثر الأمراض التي تهدد الحياة في العالم، حيث ثبت أن العصير يوفر الحماية من السرطان وأمراض القلب وأمراض الشرايين و الأوردة الدموية من خلال رفع مناعة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.