كيراتين طبيعي للشعر المجعد يفرده وينعمه في نص ساعة والنتيجة سحرية

كيراتين طبيعي للشعر المجعد، يعد الشعر الناعم من علامات جمال المرأة،حيث يعمل عليها زيادة جمال الوجه، لذلك يعاني العديد من النساء من مشكلة الشعر المجعد، وتبحثين بجميع الطرق عن وصفات لتنعيم الشعر وفرده بطريقة طبيعية، بعيدًا عن الذهاب إلى صالون التجميل، والتي تستخدم مواد كيميائيه لفرد الشعر وتنعيمه، وقد تضر الشعر على المدى الطويل عدا عن كونها باهظة الثمن، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نذكر لحضراتكم وصفة الكيراتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر.

الكرياتين الطبيعي المستخدم في وصفه اليوم هو كريم بانثينول والذي يعد من أفضل المرطبات للبشرة والشعر، حيث يساعد بطريقه كبيره في فرد الشعر وتنعيمه في نصف ساعة، بالإضافة إلى استعماله المتكرر يعمل على تطويل الشعر، كما يستخدم في تفتيح الأماكن الحساسة والأماكن الداكنة، ويعد من مستحضرات التجميل التي تدخل في كريمات العنايه بالبشره والشعر و يعمل على تقويه الشعر ويحمي الشعر من التلف والتقصف، يعالج جميع التهابات الجلد.

أربع ملاعق كبيرة من كريم بانثينول.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.

أو 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.