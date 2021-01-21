كيراتين طبيعي للشعر المجعد يفرده وينعمه في نص ساعة والنتيجة سحرية

كيراتين طبيعي للشعر المجعد، يعد الشعر الناعم من علامات جمال المرأة،حيث يعمل عليها زيادة جمال الوجه، لذلك يعاني العديد من النساء من مشكلة الشعر المجعد، وتبحثين بجميع الطرق عن وصفات لتنعيم الشعر وفرده بطريقة طبيعية، بعيدًا عن الذهاب إلى صالون التجميل، والتي تستخدم مواد كيميائيه لفرد الشعر وتنعيمه، وقد تضر الشعر على المدى الطويل عدا عن كونها باهظة الثمن، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نذكر لحضراتكم وصفة الكيراتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر.كيراتين طبيعي للشعر المجعد
الكرياتين الطبيعي المستخدم في وصفه اليوم هو كريم بانثينول والذي يعد من أفضل المرطبات للبشرة والشعر، حيث يساعد بطريقه كبيره في فرد الشعر وتنعيمه في نصف ساعة، بالإضافة إلى استعماله المتكرر يعمل على تطويل الشعر، كما يستخدم في تفتيح الأماكن الحساسة والأماكن الداكنة، ويعد من مستحضرات التجميل التي تدخل في كريمات العنايه بالبشره والشعر و يعمل على تقويه الشعر ويحمي الشعر من التلف والتقصف، يعالج جميع التهابات الجلد.مكونات الكرياتين:
- أربع ملاعق كبيرة من كريم بانثينول.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.
- أو 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- يتم وضع ملعقتين زيت جوز الهند على حمام بخار ماء حتى يتم إذابته مع التقليب المستمر، ثم يترك حتى يبرد.
- يحضر اناء صغير ويوضع فيه كريم بانثينول ثم يضاف إليه زيت جوز الهند أو زيت زيتون ويتم تقليبهم معاً، ثم يتم تطبيق الكريم على الشعر بطريقه متساويه.
- ويتم لفه على شكل طاقيه مع لبس غطاء للرأس أو كيس بلاستيك، يغسل في الصباح بشامبو خالي من المواد الكيميائيه، ويتم وضع القليل من الكريم على الشعر في الصباح ويمشط.
- عند تطبيق الكريم بالنهار على الشعر يتم وضعه لمدة نصف ساعة مع لبس غطاء الرأس ثم يغسل الشعر ويتم وضع أي نوع كريم مرطب عليه وستلاحظين النتيجة فور الإستخدام.
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