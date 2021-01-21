سر نجاح كفتة الارز في المنزل مثل الجاهزة بكل اسراها وتفاصيلها

سر نجاح كفتة الارز في المنزل كفتة الارز من ضمن الاطباق المصرية الشهيرة، التي تعد لديها طعم رائع ومذاق مختلف كما تنتشر في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب ما تقدمه من طعم رائع ومميز، يمكن أن نقوم بإعداد و تحضير كفته الارز بعدة طرق مختلفة، حسب البلاد التي نعيش فيها، ولكن تتميز هذه الطريقة بأنها الأفضل على الإطلاق لذلك يوجد بعض الاشخاص يقوم بعمل كفتة الارز باللحمة المفرومة، والآخرين يقوموا عمل كفته الارز بالبطاطا فهي تعددت طرق التحضير ولكن في كل الأحوال هي مميزة و شهية ومفيدة جدا وبها جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها. سر نجاح كفتة الارز في المنزل سر نجاح كفتة الارز في المنزل نحضر 500 جرام من اللحم الأحمر المفروم.

كوب من شوربة اللحمة.

500 جرام من الأرز الأبيض.

ويفضل أيضا أن يكون مغسول و تم تصفيته بشكل جيد.

خمس فصوص ثوم.

بصل كبيرة

نصف كوب من الشبت.

كوب من البقدونس.

2 ملعقة من الشطة.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكمون. مكوّنات الصلصة:- ملعقة من السمن.

2 ملعقة من الصلصة.

بصلة كبيرة.

2 فصوص ثوم.

كوب كبير من عصير الطماطم. لتحضير الصلصة: نضع مقلاه على النار ونقوم باضافة السمن.

ويجب أن نقوم بإضافة البصل المفروم .

و ايضا فصوص الثوم و نبدأ في تحمير هذه المكونات جيدا من بعدها.

نقوم بسكب عصير الطماطم .

نبدأ بوضع اصابع الكفتو التي قمنا بقليها في الزيت.

ويترك هذا المزيج 10 دقائق على النار حتى يتم طهيه طريقة التحضير نبدأ بفرم اللحم جيدا ونضع معها باقي مكونات من البقدونس والبهارات و الكزبرة، والثوم والشبت.

ونقوم بطحنها جيدا مع اضافة كمية بسيطة من الأرز.

ولكن يفضل أن نستمر فى طحن جميع المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة.

نبدأ في حفظ هذه العجينة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

نبدأ بإخراج عجينة الكفتة من الثلاجه وتشكيلها على شكل أصابع.

نبدأ بوضع هذه الأصابع التي قومنا بتشكيلها من الكفتة الارز داخل الزيت الغزير.

ونبدأ بالها بشكل جيد بعد التخلص من كمية عجينة الكفتة بالكامل نبدا بوضع هذه الاصابع في الصلصة.

ونقوم بتقديمها بعد ذلك بالإضافة إلى الأرز والمخلل. الوسوم

سر نجاح كفتة الارز في المنزل كفتة الارز من ضمن الاطباق المصرية الشهيرة، التي تعد لديها طعم رائع ومذاق مختلف كما تنتشر في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب ما تقدمه من طعم رائع ومميز، يمكن أن نقوم بإعداد و تحضير كفته الارز بعدة طرق مختلفة، حسب البلاد التي نعيش فيها، ولكن تتميز هذه الطريقة بأنها الأفضل على الإطلاق لذلك يوجد بعض الاشخاص يقوم بعمل كفتة الارز باللحمة المفرومة، والآخرين يقوموا عمل كفته الارز بالبطاطا فهي تعددت طرق التحضير ولكن في كل الأحوال هي مميزة و شهية ومفيدة جدا وبها جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها. سر نجاح كفتة الارز في المنزل سر نجاح كفتة الارز في المنزل نحضر 500 جرام من اللحم الأحمر المفروم.

كوب من شوربة اللحمة.

500 جرام من الأرز الأبيض.

ويفضل أيضا أن يكون مغسول و تم تصفيته بشكل جيد.

خمس فصوص ثوم.

بصل كبيرة

نصف كوب من الشبت.

كوب من البقدونس.

2 ملعقة من الشطة.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الكمون. مكوّنات الصلصة:- ملعقة من السمن.

2 ملعقة من الصلصة.

بصلة كبيرة.

2 فصوص ثوم.

كوب كبير من عصير الطماطم. لتحضير الصلصة: نضع مقلاه على النار ونقوم باضافة السمن.

ويجب أن نقوم بإضافة البصل المفروم .

و ايضا فصوص الثوم و نبدأ في تحمير هذه المكونات جيدا من بعدها.

نقوم بسكب عصير الطماطم .

نبدأ بوضع اصابع الكفتو التي قمنا بقليها في الزيت.

ويترك هذا المزيج 10 دقائق على النار حتى يتم طهيه طريقة التحضير نبدأ بفرم اللحم جيدا ونضع معها باقي مكونات من البقدونس والبهارات و الكزبرة، والثوم والشبت.

ونقوم بطحنها جيدا مع اضافة كمية بسيطة من الأرز.

ولكن يفضل أن نستمر فى طحن جميع المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة.

نبدأ في حفظ هذه العجينة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

نبدأ بإخراج عجينة الكفتة من الثلاجه وتشكيلها على شكل أصابع.

نبدأ بوضع هذه الأصابع التي قومنا بتشكيلها من الكفتة الارز داخل الزيت الغزير.

ونبدأ بالها بشكل جيد بعد التخلص من كمية عجينة الكفتة بالكامل نبدا بوضع هذه الاصابع في الصلصة.

ونقوم بتقديمها بعد ذلك بالإضافة إلى الأرز والمخلل.

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