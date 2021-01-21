أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش الجاهز وطريقة عمل في البيت بالخطوات

أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش من الحلويات الشهيه التي يمكن أن نكون بتناوله في أي وقت وفي أي مكان، لذلك فهو طعم مميز رائع وجهد يمكننا أن نقوم بتحضيره داخل المنزل باسهل طريقة واسرع وقت وبأقل تكلفة لذلك نجد أن عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل مستمر عن الطريقة الفعالة لتحضير بلح الشام الرائع لذا وجدنا اليوم الطريقة باسهل ما يمكن من خلال موقعنا هذا، وهي تكون كالتالي.أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش
يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل بلح الشام الأصلي من خلال هذه الطريقة وهي تعتبر الافضل على الاطلاق.
المكونات
- 250 جرام من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من المياه.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- اثنين بيضة.
- ملعقة من النشا.
- رشه بسيطه من الملح .
- ملعقة من الفانيليا شربات
- كوب من المياه.
- كوب من السكر الخشن.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من الفانيليا.
لكي عزيزتي أسهل طريقه يمكن أن تقومي بها، لكي من داخل المنزل وهي تكون كالتالي:’
- نبدأ في إشعال النار ونقوم باضافة كمية من الزيت والمياه ونتركهم حتى يصبحوا على درجة حرارة عالية.
- نبدأ باضافة كمية من النشا والدقيق مع الفانيليا .
- ونبدا بالتقليب جيدا حتى وضع هذا العجين على نار هادئة.
- كما يمكن ايضا في هذه الخطوة أن نقوم باستخدام الهجانة.
- ثم نترك العجين لمدة ساعة.
- يمكن الآن أن نضيف البيض ولكن تدريجية.
- يتم خلط هذا المزيج مرة ثانية ولكن بسرعة أكبر حتى تتجانس جميع المكونات بشكل جيد.
- ونقوم بتشكيل العجينة من خلال تشكيلها باصابع او اقماع الحلويات.
- نبدأ بوضع هذه الأصابع داخل الزيت الساخن جدا.
- وعندما يتم انتهاء جميع الكمية على هذه الطريقة.
- نخرجه من الزيت الغزير عندما ينضج ويصبح لونه الذهبى الرائع.
- نبدا بادخال بلح الاسم في الشربات.
- ونقوم بتصفيات جيداً.
- ونبدا بتقديمة، ولكن يفضل أن نقوم بوضع الفستق المجروش أو البندق على وجه بلح الشام
- يتم تركه لمدة عشر دقائق في الشربات حتى يأخذ الطعم الرائع منه، ويحصل على مزاج المميز من الشربات
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أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش من الحلويات الشهيه التي يمكن أن نكون بتناوله في أي وقت وفي أي مكان، لذلك فهو طعم مميز رائع وجهد يمكننا أن نقوم بتحضيره داخل المنزل باسهل طريقة واسرع وقت وبأقل تكلفة لذلك نجد أن عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل مستمر عن الطريقة الفعالة لتحضير بلح الشام الرائع لذا وجدنا اليوم الطريقة باسهل ما يمكن من خلال موقعنا هذا، وهي تكون كالتالي.أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش
يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل بلح الشام الأصلي من خلال هذه الطريقة وهي تعتبر الافضل على الاطلاق.
المكونات
- 250 جرام من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من المياه.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- اثنين بيضة.
- ملعقة من النشا.
- رشه بسيطه من الملح .
- ملعقة من الفانيليا شربات
- كوب من المياه.
- كوب من السكر الخشن.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من الفانيليا.
لكي عزيزتي أسهل طريقه يمكن أن تقومي بها، لكي من داخل المنزل وهي تكون كالتالي:’
- نبدأ في إشعال النار ونقوم باضافة كمية من الزيت والمياه ونتركهم حتى يصبحوا على درجة حرارة عالية.
- نبدأ باضافة كمية من النشا والدقيق مع الفانيليا .
- ونبدا بالتقليب جيدا حتى وضع هذا العجين على نار هادئة.
- كما يمكن ايضا في هذه الخطوة أن نقوم باستخدام الهجانة.
- ثم نترك العجين لمدة ساعة.
- يمكن الآن أن نضيف البيض ولكن تدريجية.
- يتم خلط هذا المزيج مرة ثانية ولكن بسرعة أكبر حتى تتجانس جميع المكونات بشكل جيد.
- ونقوم بتشكيل العجينة من خلال تشكيلها باصابع او اقماع الحلويات.
- نبدأ بوضع هذه الأصابع داخل الزيت الساخن جدا.
- وعندما يتم انتهاء جميع الكمية على هذه الطريقة.
- نخرجه من الزيت الغزير عندما ينضج ويصبح لونه الذهبى الرائع.
- نبدا بادخال بلح الاسم في الشربات.
- ونقوم بتصفيات جيداً.
- ونبدا بتقديمة، ولكن يفضل أن نقوم بوضع الفستق المجروش أو البندق على وجه بلح الشام
- يتم تركه لمدة عشر دقائق في الشربات حتى يأخذ الطعم الرائع منه، ويحصل على مزاج المميز من الشربات
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