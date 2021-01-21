أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش الجاهز وطريقة عمل في البيت بالخطوات

أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش من الحلويات الشهيه التي يمكن أن نكون بتناوله في أي وقت وفي أي مكان، لذلك فهو طعم مميز رائع وجهد يمكننا أن نقوم بتحضيره داخل المنزل باسهل طريقة واسرع وقت وبأقل تكلفة لذلك نجد أن عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل مستمر عن الطريقة الفعالة لتحضير بلح الشام الرائع لذا وجدنا اليوم الطريقة باسهل ما يمكن من خلال موقعنا هذا، وهي تكون كالتالي.

أسرار المحلات في عمل بلح الشام المقرمش

يمكنك عزيزتي أن تقومي بعمل بلح الشام الأصلي من خلال هذه الطريقة وهي تعتبر الافضل على الاطلاق.

المكونات

250 جرام من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من المياه.

ثلاث ملاعق من الزيت.

اثنين بيضة.

ملعقة من النشا.

رشه بسيطه من الملح .

ملعقة من الفانيليا شربات

كوب من المياه.

كوب من السكر الخشن.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا.

لكي عزيزتي أسهل طريقه يمكن أن تقومي بها، لكي من داخل المنزل وهي تكون كالتالي:’