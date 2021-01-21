طريقة عمل فطائر الطاسة التركية في المنزل، تحب الكثير من الأمهات تجهيز أشهى الأكلات لتقديمها لعائلتها بالإضافة إلى أهمية أن تقوم بتجهيز الأكلات التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم بفضل احتوائها على العديد من العناصر الهامة، لهذا سوف تعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل فطائر الطاسة التركية في المنزل بطريقة شهية ولذيذة.

طريقة عمل فطائر الطاسة التركي

المكونات العجينة، اثنين ونصف كوب من الدقيق وثلث كوب زيت الزيتون ونصف كوب ماء ونصف ملعقة من الملح.

مكونات الحشو، 500 جرام لحم مفروم وبصلة مفرومة وفلفل أحمر واثنين كوب جبنة فيتا و2 كوب سبانخ مقطعة وملعقة من الكمون والبابريكا وربع ملعقة من الملح والفلفل الأسود و2 كوب جبنه موتزريلا 2 فص ثوم.

خطوات تحضير فطائر الطاسة التركي

في الخطوة الأولى تقوم بتجهيز الوعاء وتوضع فى الدقيق والملح والماء وقلبي المكونات مع بعضها ثم ضعي الزيت وقلبي المكونات مع بعضها لمدة دقيقتين حتى تصبح العجينة متجانسة ومتماسكة، مع بعضها ثم قومي بتغطيتها في مكان دافئ وتوضع فيها لمدة عشرون دقيقة على الأقل.

في الخطوات التالية تقوم بتجهيز وعاء متوسط ثم ضعي الزيت والبصل و اضيفي الفلفل والثوم بعد ذلك ابدئي إضافة اللحم المفروم ونضيف جميع التوابل، وقلبي المكونات مع بعضها ثم نبدأ بوضع الفطائر بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتترك حتى تبرد.

بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بعد تقسيمها إلى 4 قطعه ثم أضافه عليها الحاج وضع قليل من الزيت فى الطاسة ثم أضافه الخطيره وتقليبها على الجانبين حتى تنضج بعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء بجانب الحليب أو الشاي وبالهناء والشفاء.