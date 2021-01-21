يبحث الكثير من النساء والرجال عن طريقة عمل شامبو طبيعي في المنزل وذلك للحفاظ على صحة الشعر من أضرار المواد الكيميائية والتي تعمل على التقليل من زيوت الشعر الطبيعية وتؤدي إلى الجفاف وتقصف الشعر وغيره من المشكلات التي تؤثر على جمال الشعر لعمل شامبو طبيعي نحتاج إلى بعض المكونات منها ما هو منظف مثل سائل صابون الجلسرين مع المكونات التي سنذكرها في المقال لكل طبيعية شعر والمشكلة التي عليها الشعر مثل، الخشونة، التقصف، القشرة، أو النظافة اليومية للشعر.

اختياري بين صابون جلسرين السائل أو شامبو أطفال للنظافة اليومية.

ماء مقطر مقدار نصف فنجان قهوة.

المكونات المضافة.

المكونات السابقة تستخدم لكل أنواع الشامبو مع الإضافات المذكورة بالمقال.

مكونات عمل شامبو طبيعي في المنزل

طريقة عمل شامبو للقشرة بالصبار

المكونات وطريقة العمل ( مقدار 150 جرام من لحاق الصبار مع ملعقتين زيت زيتون ويتم خلطهم جيداً بالخلاط الكهربي حتى يصبحوا مثل الكريمة ألهشه) يضاف صابون الجلسرين السائل على المكونات السابقة ويتم خلطهم جيداً مع إضافة بعض قطرات الماء المقطر حتى نحصل على قوام الشامبو المعروف.

طريقة عمل شامبو بالزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

المكونات وطريقة الصنع ( المكونات زيت روز ماري _ زيت اليقطتين _ زيت لوز_ زيت الجوجوبا _ زيت الافندر إن وجد ) جميع المكونات المصنوع منها الشامبو هي لتطويل الشعر إن استخدمت منفردة، الطريقة، يتم إضافة جميع المكونات بنسب متساوية مع بعضهم البعض ثم نضيف صابون الجلسرين السائل أو شامبو المخصص للأطفال مع بعض القطرات من الماء المقطر ثم يتم خلطهم جيداً في خلاط كهربي وبذلك يكون الشامبو جاهز في دقائق معدودة.

شامبو جوز الهند والعسل

المكونات وطريقة الصنع، ( لبن جوز الهند _ ملعقتان من لحاق الصبار أو الألوفيرا_ عسل أبيض _ زيت الأفوكادوا) طريقة الصنع، نخلط جميع المكونات بملعقة خشبية خلطاً جيداً ثم يضاف صابون الجلسرين السائل مع الماء المقطر ويتم خلطهم جيداً حتى يتحول إلى شامبو مغذي للشعر.

نصائح لشعر صحي

عمل فوطة ساخنه على فترات متقاربة فوق حمام من مجموعة من الزيوت تساعد على تغلل الزيت في بصيلات الشعر مما يجعل شعر يحصل على الاستفادة القصوى من الزيت، هذبي أطراف الشعر في حالة التقصف، تناولي المكسرات وطحينه السمسم للطراوة عاماً في البشرة والشعر، زيت الخروع مفيد جداً لفراغات الشعر يمكن وضعة على الشعر يوماً بعد يوم لنتيجة مدهشة لإنبات الشعر.