طريقة سحرية لتبييض الأسنان في يوم واحد بطريقة مضمونة وسريعة

طريقة سحرية لتبييض الأسنان في يوم واحد أهم ما يميز الفرد أسنانه وضحكته ولذلك يسعى الجميع للحفاظ علي شكله أسنانه وبياضها، أن الأسنان الصفراء تعرض الذي يعانون منها إلي الأحراج خاصة عند الابتسام، وتسبب رائحه فم كريهة ويرجع السبب إلي اصفرار الأسنان إلي التدخين أو عدم الاهتمام بنظافة الأسنان أو يمكن أن تكون ناتجة عن العامل الوراثي، واليك وصفات منزلية بمكونات طبيعية وطريقة سحرية لتبييض الأسنان في يوم واحد بطريقة مضمونة وسريعة.

مسحوق الفحم للتخلص من اصفرار الأسنان بطريقة مضمونة، للفحم اثر فعال في القضاء علي السموم التي توجد في الفم والتخلص من اصفرار الأسنان

افركي أسنانك بمسحوق الفحم وانتبهي إلا يتم ابتلاعه.

اغسليه أسنانك جيدا بالماء.

قشر الموز لتبييض الأسنان بطريقة مضمونة

بسبب احتواء قشر الموز علي الماغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والمواد الطبيعية المفيدة فتساعد علي تبييض الأسنان.

ضعي قشرة الموز من الجزء الداخلي علي أسنانك وافركي بها أسنانك مثل فرشاة الأسنان.

ثم اتركي بقايا اثر قشر الموز علي أسنانك لمده لا تقل عن 10 دقائق.

ثم استعملي فرشاة أسنان وحركيها علي أسنانك مده لا تقل عن دقيقتين.

كرري الوصفة لمدة أسبوعين وستلاحظي الفرق.

تبييض الأسنان باستخدام خل التفاح

يعتبر خل التفاح من المعقمات الطبيعية للفم ويساعد علي التخلص من اصفرار الأسنان وعطائها شكل جذاب.

قومي باستخدام خل التفاح في الغرغرة بفمك ثم افركي أسنانك بالفرشاة واغسليها جيدا.

ننصحك داما بالحفاظ علي نظافة أسنانك و غسلها مرتين كل يوم بالفرشاة ومعجون الأسنان بالإضافة إلي زيارة الطبيب كل 6 شهور كنوع من المتابعة وإذا كان بها أي مشاكل من تسوس في الأسنان أو الضروس عليك بعلاجها فوراً حتي لا يزيد الوضع سوءاً وإذا وجدت د عند غسي الأسنان فهذا مؤشر بالتهاب اللثة.