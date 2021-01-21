طريقة عمل أشهى الحلويات الشرقية بأسهل الطرق

نظراً لبرودة الطقس ففى هذه الأيام نلاحظ أنه يوجد زيادة في الإقبال علي الحلويات لأن قلة الضوء في فصل الشتاء يساعد على زيادة الشهية وتناول المأكولات وبالأخص الأطعمة المسكرة والحلويات، لأنها تمد الجسم بالطاقة وتنشطه وبالتالي تعمل على رفع السكر في الدم، وتخلصنا نهائيا من الأرق والنوم بهدوء واسترخاء وتعمل على الشعور بالدفء والراحة النفسية، لذا يجب علينا إشباع هذه الرغبة وفى نفس الوقت اشباعها بشى مفيد للصحة، ومن أكثر أنواع الحلويات المفيدة حلوى المعمول بالتمر، فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره.طريقة عمل حلوى المعمول بالتمر:
المعمول بالتمر مفيد جدا لجسم الإنسان لإحتوائه على التمر، فالتمر يساعد على مد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الصحية له ومن أهمها البوتاسيوم والمغنيسيوم وبالتالي فهو مفيد جداً لصحة القلب، غير أنه غني بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، ويقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكي نقوم بتجهيز المعمول بالتمر سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- كوبين من عجوة التمر.
- كوبين من السميد الناعم.
- كوب من السكر.
- سكر ناعم للتزيين.
- رشة محلب ورشة جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة مذابة في نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة متوسطة من القرفة الناعمة.
- كوبين من السمن النباتي.
- كوب من الحليب.
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
لكى نقوم بتحضير حلوى المعمول بالتمر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح:
- نقوم بعجن عجوة التمر مع الزيت والقرفة، ونشكلها إلى كرات ذات حجم صغير.
- نقوم بإحضار اناء ونضع فيه السمن، ونضعه على النار لحين الغليان.
- نقوم بإحضار إناء كبير الحجم ونضع فيه السميد والدقيق، ونضع فوقه السمن المغلي ونقلبه لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، وفي اليوم التالي نقوم بإضافة ماء الورد والحليب والخميرة وجوزة الطيب والسكر والمحلب والبيكنج بودر والفانيليا.
- نقوم بعجن جميع المكونات جيداً.
- نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات، ونضع بداخلها كرات التمر ونشكلها على حسب القالب الخاص بالمعمول.
- نضعها في صينية الخبز وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبي من أسفل وأعلى، ونطفئ الفرن ونخرجها ونضع فوقها السكر الباودر ونتناولها.
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نظراً لبرودة الطقس ففى هذه الأيام نلاحظ أنه يوجد زيادة في الإقبال علي الحلويات لأن قلة الضوء في فصل الشتاء يساعد على زيادة الشهية وتناول المأكولات وبالأخص الأطعمة المسكرة والحلويات، لأنها تمد الجسم بالطاقة وتنشطه وبالتالي تعمل على رفع السكر في الدم، وتخلصنا نهائيا من الأرق والنوم بهدوء واسترخاء وتعمل على الشعور بالدفء والراحة النفسية، لذا يجب علينا إشباع هذه الرغبة وفى نفس الوقت اشباعها بشى مفيد للصحة، ومن أكثر أنواع الحلويات المفيدة حلوى المعمول بالتمر، فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره.طريقة عمل حلوى المعمول بالتمر:
المعمول بالتمر مفيد جدا لجسم الإنسان لإحتوائه على التمر، فالتمر يساعد على مد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الصحية له ومن أهمها البوتاسيوم والمغنيسيوم وبالتالي فهو مفيد جداً لصحة القلب، غير أنه غني بالألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، ويقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكي نقوم بتجهيز المعمول بالتمر سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- كوبين من عجوة التمر.
- كوبين من السميد الناعم.
- كوب من السكر.
- سكر ناعم للتزيين.
- رشة محلب ورشة جوزة الطيب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة مذابة في نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة متوسطة من القرفة الناعمة.
- كوبين من السمن النباتي.
- كوب من الحليب.
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
لكى نقوم بتحضير حلوى المعمول بالتمر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح:
- نقوم بعجن عجوة التمر مع الزيت والقرفة، ونشكلها إلى كرات ذات حجم صغير.
- نقوم بإحضار اناء ونضع فيه السمن، ونضعه على النار لحين الغليان.
- نقوم بإحضار إناء كبير الحجم ونضع فيه السميد والدقيق، ونضع فوقه السمن المغلي ونقلبه لحين الحصول على عجينة متماسكة.
- نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، وفي اليوم التالي نقوم بإضافة ماء الورد والحليب والخميرة وجوزة الطيب والسكر والمحلب والبيكنج بودر والفانيليا.
- نقوم بعجن جميع المكونات جيداً.
- نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرات، ونضع بداخلها كرات التمر ونشكلها على حسب القالب الخاص بالمعمول.
- نضعها في صينية الخبز وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لحين حصولها على اللون الذهبي من أسفل وأعلى، ونطفئ الفرن ونخرجها ونضع فوقها السكر الباودر ونتناولها.
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