أرخص كولاجين خام لشد البشرة وإزالة التجاعيد ولترطيب الوجه بمكون منزلي

أرخص كولاجين خام يشد البشرة ويزيل التجاعيد ويرطب الوجه من مكون بسيط، تحلم كل النساء ببشرة صافية وأكثر شباب وذلك حتي تظل محتفظة بمظهرها الجمالي ولهذا تبحث عن كل الطرق والوسائل التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الكولاجين مثل الكريمات أو الوصفات لتتمتع ببشرة أكثر حيوية، حيث يعد الكولاجين من أهم البروتينات التي تدخل في مجال العناية بالبشرة والشعر وهذا للحفاظ علي نضارتها ومنع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة والدقيقة، ولكن يوجد مكون بسيط وفعال لا يعرفه الكثير ونقوم بإلقائه يومياً دون معرفة أهميته الكبيرة في الحفاظ علي شباب البشرة.

كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد ويفتح الوجه ويرطبه من مكون لن تتخيلي أهميته

الكولاجين يدخل في تركيب كل أنحاء الجسم ولهذا يجعلك دائماً جميلة وأكثر شباب ونضارة، ولكن عند حدوث نقص في الكولاجين خاصة عند التقدم في العمر فهذه تعد من أكثر المشاكل التي تواجه أغلب النساء، ولهذا سوف أقدم لكم مكون بسيط يحتوي علي كولاجين طبيعي خام يساعد في شد البشرة ويزيل التجاعيد وعمل علي تفتيح وترطيب الوجه.

كولاجين قشر البيض لشد البشرة وإزالة التجاعيد والحفاظ علي شبابها ونضارتها

قد لا يصدق الكثير منكم أن هذا المكون له قدرة فعالة في احتفاظك بشباب البشرة وحمايتها من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أن قشر البيض يحتوي علي طبقة داخلية رقيقة بها كولاجين خام طبيعي ملتصق بجدار قشرة البيضة.

قشر البيض يعمل علي حماية البشرة والشعر لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم، كما أنه يقضي علي تجاعيد الوجه ويزيد من نضارة البشرة ويساعد في تفتيح البقع الداكنة وعلاج حب الشباب وترطيب البشرة.

كيفية استخدام قشر البيض لشد وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وآثار حب الشباب

حتي تتمكني من الحصول علي الكولاجين الخام الطبيعي من البيضة يجب اتباع الخطوات الآتية لتحصلي علي الطبقة الداخلية الملتصقة بالبيضة، فكل ما تحتاجين إليه هو المكونات التالية

بيضة واحدة.

كوب من الخل.

ولكي تستطيعي استخدام الكولاجين الخام علي البشرة قومي بالخطوات الآتية وهي