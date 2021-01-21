وصفة الخل لإزالة شعر العانة بدون ألم وتبيض فوري للأماكن الغامقة

وصفة الخل لإزالة شعر العانة، الخل هو أحد المواد الطبيعية التي يتم الحصول عليها من تخمير بعض الثمار مثل العنب أو التفاح أو التمر، ويحتوي الخل على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين سي وفيتامين ب، كذلك يحتوي الخل على العديد من المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى بعض الأحماض مثل حمض الستريك والخليك،.

ولهذا فإن الخل من المواد المفيدة، وكما نعمل جميعاً فن يدخل في تحضير الكثير من الوجبات التي نتناولها بشكل يومي، بالإضافة إلى استخدامه في التطهير والتعقيم، ولكن لا تقتصر استخدامات الخل على مما سبق فقط، فالخل يعتبر من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في إزالة الشعر وتقليل ظهوره في الجسم، ولكن يجب الحذر أثناء استخدامه لأنه قد يسبب الحساسية والالتهابات لبعض أنواع البشرة.

أسهل وأبسط طرق استخدام الخل لإزالة الشعر الزائد هي أثناء الاستحمام وهذا لأن الجلد يكون مبلل ورطب.

حيث يتم غمس أحد شفرات الحلاقة في بعض من الخل ثم البدء بإزالة الشعر.

وبعد الانتهاء من إزالة الشعر الزائد يتم مسح الجلد ببعض من زيت الزيتون وبعد مرور ربع ساعة يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

يمكن إضافة شامبو الجسم لهذه الطريقة، حيث يتم خلط ملعقتين كبار من الخل مع نصف كوب من الشامبو.

ويتم توزيع هذا المزيج على البشرة ثم يتم إزالة الشعر الزائد باستخدام الشفرات.

وصفة الخل لإزالة شعر العانة بدون ألمتجربتي مع الخل لازالة الشعر

كذلك يمكن عمل عجينة فعالة من الخل والكركم والملح لإزالة الشعر الزائد، وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الملح مع ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم، وبعدها نقوم بإضافة ملعقة أو ملعقتان من الخل ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نقوم بتوزيع هذا المزيج في اتجاه نمو الشعر ثم نتركه حتى يجف، ويعد ذلك نقوم بنزعه بسرعة وذلك في عكس اتجاه الشعر.

يمكن استخدام الخل لتقليل نمو الشعر بنسبة كبيرة وذلك عن طريق خلط نصف كوب من الخل مع كوب من الملح، وبعد الانتهاء من إزالة الشعر بأي طريقة من الطرق التقليدية يتم توزيع الخليط السابق على الجلد، ويترك على الجلد لمدة لا تقل عن ساعة وبعد ذلك يتم غسل الجلد بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الطريقة في كل يتم إزالة الشعر فيها وعدها سوف نلاحظ نمو الشعر بكمية أقل مما سبق.