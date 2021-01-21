اسرع طريقة لعمل يبتزا بطرق مختلفة من المنزل

اسرع طريقة لعمل البيتزا يبحث عنها الكثير لأنها محببه ومفضله للجميع وخاصة الصغار لتنوع مكونتها ومقاديرها، كما أن تبدع كل سيدة في المطبخ بطريقتها الخاصة وتشتهر البيتزا في المطبخ الغربي والشرقي حيث تشتهر بها إيطاليا إلا إنها انتقلت إلى جميع دول العالم لسهوله أعدادها وتحضيرها كما تختلف من حجم إلى حجم على حسب الإضافات من الجبن أو اللحم أو الفراخ أو المشروم وغيرها كثير من الإضافات التى تعطى للبيتزا مذاق شهى ولذيذ، لذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل البيتزا بطريقة سهله وسريعه وأيضا يوجد طرق كثيرة لعمل البيتزا بطريقة أفتصادى وموفرة تغنى عن الخروج وتناولها في المطاعم. مقادير اسرع طريقة لعمل البيتزا 6 أكواب من الدقيق. كوب زبادي كبير. كيس لبن بودرة. كوب من الحليب. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. كيس من البيكنج بودر. معلقة صغيرة من الثوم البصل البودر. نص كوب من الزيت. 2معلقة كبيرة من الصلصة. نص كيلو من قطع الدجاج. بصل وثوم. وشرائح فلفل ألوان. معلقة من الملح والفلفل الأسود. زيتون أسود وأخضرمخلى. جبن موتزريلا. طريقة تحضير اسرع طريقة لعمل البيتزا نحضر وعاء ويتم خلط كومن من الحليب والسكر ومعلقة الخميرة وتترك لتختمر. ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر واللبن البودرة والثوم والبصل البودرة والفلفل الأسود والملح وباقي التوابل. نضع الزيت في وعاء كبير ونقوم بخلط مقادير الدقيق جيد حتى يمتزجوا و يتم التجانس. ثم نضع خليط الخميرة والزبادي ونقوم بالعجن مرة اخري. نترك العجين ليختمر في مكان دافىء بعد غطاءه. نحضر طاسة نضع بها الزيت والثوم ورشه من الزعتر ونضع الصلصة حتى تمام النضج. في طاسة أخرى يتم وضع الزيت والثوم والبصل والفلفل الألوان وقطع الدجاج ويتم تقلبيهم جيدا حتى يصفر لونهم وتترك حتى تنضج. يتم وضع العجينة على الرخامة مع فردها بالنشابة ثم تقسميها إلى 3 قطع متساوية. ونحضر صنية يبتزا ويتم فرد العجينة بعد دهنها بالزيت باستخدام الفرشاة ونضغط عليها بالشوكة لتخريمها. يتم وضع خليط الصلصة وفردها بطريقة دائرية. ثم وضع الدجاج على سطع البيتزا مع وضع الزيتون والجبن الموتزريلا. يتم تسخين الفرن على حرارة متوسطة ونضع الصنية بالرف الأوسط. نترك الصنية بالفرن لمدة 25 دقيقة حتى يتحمر الوجه. يتم تقطيعها فور خروجها من الفرن إلى 8 مثلثات مع التقديم مع الكاتشب أو المايونيز. مقادير اسرع طريقة لعمل البيتزاطريقة تحضير اسرع طريقة لعمل البيتزا الوسوم

اسرع طريقة لعمل البيتزا يبحث عنها الكثير لأنها محببه ومفضله للجميع وخاصة الصغار لتنوع مكونتها ومقاديرها، كما أن تبدع كل سيدة في المطبخ بطريقتها الخاصة وتشتهر البيتزا في المطبخ الغربي والشرقي حيث تشتهر بها إيطاليا إلا إنها انتقلت إلى جميع دول العالم لسهوله أعدادها وتحضيرها كما تختلف من حجم إلى حجم على حسب الإضافات من الجبن أو اللحم أو الفراخ أو المشروم وغيرها كثير من الإضافات التى تعطى للبيتزا مذاق شهى ولذيذ، لذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل البيتزا بطريقة سهله وسريعه وأيضا يوجد طرق كثيرة لعمل البيتزا بطريقة أفتصادى وموفرة تغنى عن الخروج وتناولها في المطاعم. مقادير اسرع طريقة لعمل البيتزا 6 أكواب من الدقيق. كوب زبادي كبير. كيس لبن بودرة. كوب من الحليب. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. كيس من البيكنج بودر. معلقة صغيرة من الثوم البصل البودر. نص كوب من الزيت. 2معلقة كبيرة من الصلصة. نص كيلو من قطع الدجاج. بصل وثوم. وشرائح فلفل ألوان. معلقة من الملح والفلفل الأسود. زيتون أسود وأخضرمخلى. جبن موتزريلا. طريقة تحضير اسرع طريقة لعمل البيتزا نحضر وعاء ويتم خلط كومن من الحليب والسكر ومعلقة الخميرة وتترك لتختمر. ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر واللبن البودرة والثوم والبصل البودرة والفلفل الأسود والملح وباقي التوابل. نضع الزيت في وعاء كبير ونقوم بخلط مقادير الدقيق جيد حتى يمتزجوا و يتم التجانس. ثم نضع خليط الخميرة والزبادي ونقوم بالعجن مرة اخري. نترك العجين ليختمر في مكان دافىء بعد غطاءه. نحضر طاسة نضع بها الزيت والثوم ورشه من الزعتر ونضع الصلصة حتى تمام النضج. في طاسة أخرى يتم وضع الزيت والثوم والبصل والفلفل الألوان وقطع الدجاج ويتم تقلبيهم جيدا حتى يصفر لونهم وتترك حتى تنضج. يتم وضع العجينة على الرخامة مع فردها بالنشابة ثم تقسميها إلى 3 قطع متساوية. ونحضر صنية يبتزا ويتم فرد العجينة بعد دهنها بالزيت باستخدام الفرشاة ونضغط عليها بالشوكة لتخريمها. يتم وضع خليط الصلصة وفردها بطريقة دائرية. ثم وضع الدجاج على سطع البيتزا مع وضع الزيتون والجبن الموتزريلا. يتم تسخين الفرن على حرارة متوسطة ونضع الصنية بالرف الأوسط. نترك الصنية بالفرن لمدة 25 دقيقة حتى يتحمر الوجه. يتم تقطيعها فور خروجها من الفرن إلى 8 مثلثات مع التقديم مع الكاتشب أو المايونيز. مقادير اسرع طريقة لعمل البيتزاطريقة تحضير اسرع طريقة لعمل البيتزا

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