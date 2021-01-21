طريقة لتطويل الشعر في اسبوع وتعالج الشيب المبكر بطريقة مذهله

طريقة لتطويل الشعر في اسبوع ، بلا شك أن جميع الفتيات والسيدات يحلمون بشعر طويل وناعم لامع وصحي مثل شعر الهنود المشهورين بجمال شعرهم وطوله، وتسعي جميع السيدات بالبحث عن طريق الأنترنت على أسهل طريقة لتطويل الشعر في مدة قصيره وتنعيمه وتكثيفه .

والبعض منهم يختارون الحل الأسهل وهو شراء منتجات كيميائية لا تعطي شعرهم النتيجة المرضية التي ينتظرونها ويحلمون بها، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة لتطويل الشعر في اسبوع واحد فقط وتنعمه وتكثف الشعر وتقلل من تساقطه كل هذه الفوائد سوف تحصلون عليها من وصفه واحده ويصبح شعركم طويل جدا، فتابعوني لمعرفة تفاصيل الوصفة والتعرف على فوائد البصل الكثيرة للشعر .

فوائد البصل لتطويل الشعر

يعرف البصل بفوائده الكثير للشعر وللجسم عموما سواء عند تناوله أو عمل منه ماسك للشعر والفوائد كالاتي :

يعمل البصل على تقوية بصيلات الشعر .

يحمي الشعر من التقصف لأنه يحتوي على الكبريت .

يعطي الشعر جميع العناصر التي يحتاج لها .

يعمل على تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يساعد جدا على تغذية الشعر ويجعله ينمو بشكل أسرع وبطريقة ملحوظة .

يعالج التهابات فروة الرأس التي تسبب الحكة .

يغذي الشعر جميع العناصر التي يحتاج لها .

يعطي حيوية للشعر .

يعطي للشعر لمعان ملحوظ ليصبح شكل الشعر صحي أكثر .

البصل يحمي الشعر من الترقق والتكسر لان البصل غني بالكبريت .

يكثف الشعر ويعالج التساقط وينبت شعر جديد .

يعطي لمعان للشعر، ويعطي له حيويه ويجعله صحي أكثر .

يعالج القشرة، ويقلل من الإصابة من عدوي القمل المنتشرة خاصتا بين الأطفال .

المنتشرة خاصتا بين الأطفال . يعالج الشعر من الشيب المبكر لأنه غني بمضادات الأكسدة .

طريقة لتطويل الشعر في اسبوع

سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتطويل الشعر في أسبوع وفي نفس الوقت تنعم الشعر وتكثفه وتعالجه من الشيب المبكر ، وها هي خطوات الوصفة :

أولا نقوم بإحضار واحده من البصل الأحمر ونقشرها ونغسلها جيدا، ونقطع البصل إلى مكعبات كبيرة الحجم .

نحضر وعاء ونضع به ماء والبصل المقطع وأربع ملاعق كبيرة من حبة البركة أو الحبة السوداء، ثم نرفع الوعاء على نار هادئه لمدة خمسة عشر دقيقه .

بعد مرور ربع ساعه على النار نرفع الوعاء من على النار ونتركه ليبرد تماما .

وبعد أن بردت الوصفة نقوم بتصفيتها عن طريقة مصفاه، ونأخذ منه الماء فقط ونضعه في زجاجه من الزجاج وليس من البلاستيك .

ثم نأخذ من هذه الوصفة كل مساء ونضعه على فروة الرأس ونضعها أيضا على جذور وأطراف الشعر، ونقوم بعمل تدليك لفروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة خمس دقائق .

نلف الشعر ونغطيه ونترك الوصفة على الشعر طوال الليل أو لمدة ثلاث ساعات .

بعد ذلك نغسل الشعر جيدا في الصباح .

نكرر هذه الوصفة يوميا كل مساء ولمدة أسبوع كامل .

يجب الاحتفاظ بالوصفة في الثلاجة وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة .

وهذه هي أسهل طريقة لتطويل الشعر نظرا لمكوناتها القليلة ونتيجتها السريعة والمبهرة في تطويل الشعر بأقصى سرعة ممكنة .

الآن نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة لتطويل الشعر في اسبوع بمكونات سهله وبسيطة وغير مكلفه ومتوفره في كل منزل، سوف تلاحظين النتيجة مع الاستمرار على هذه الوصفة الجبارة .