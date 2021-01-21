طريقة بسكويت الزبدة الذهبي جربي طعم القرمشة بالمكونات الأصلية لبسكوت المحلات

بسكويت الزبدة من أكثر أنواع البسكويت الشهية الرائعة فلو تحبي طعم وقرمشة بسكوت فعليك إتباع تلك الخطوات لصنع بسكويت هش والاستمتاع بتناوله مع كوب من القهوة أو الشاي، فيمكنك الآن تحضير بسكويت الماضي التي كان يصنعه لنا أجدادنا وبمكونات أصلية بسيطة متوفرة بكل بيت، فكل ما نحتاجه الزبدة والسكر والطحين ولكن بنسب محددة، ويتم خلطهم منه إلى الفرن حتى يأخذ بسكويت لون ذهبي وتناولها، ويجب إتباع الأسرار والملاحظات التي تجعل منه وصفة ناجحة يتناولها أسرتك وتنال إعجابهم ويستمتعوا بعد ولا تنسوا أن تخبرونا عن نتيجة عمل بسكويت الزبدة المقرمش وتزيينه بما تحبين أو تناوله سادة. طريقة بسكويت الزبدة المقرمش احضري 2 كوب دقيق أبيض. حوالي 3 جرام ملح أو نصف ملعقة صغيرة ملح. كوب من زبدة طرية الغير مملحة حوالي ربع كيلو وملعقة كبيرة. نصف كوب سكر أبيض. عدد 2 صفار بيض. 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة. خطوات عمل بسكويت زبدة ذهبي مقرمش طريقة بسكويت الزبدة المقرمشخطوات عمل بسكويت زبدة ذهبي مقرمش في وعاء جاف مناسب الخفق يوضع كل من الزبدة والملح والسكر وخفقهم حتى تحصلي على خليط ناعم كريمي باللون الفاتح يميل إلى الأبيض.

ثم يضاف صفار البيض بشكل تدريجي مع الخفق المستمر بحيث يضاف البيضة الثانية بعد اختفاء البيضة الأولى وتمزج تماما مع باقي مكونات.

ثم يخفق مرة ثانية مع وضع الفانيليا، ويترك المزيج السائل جانبا لحين تحضير مكونات الجافة.

بوعاء يتم نخل الطحين بالتدريج ووضعها على مكونات سائلة مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على عجينة متماسكة ناعمة.

ثم تغطى العجينة بكيس من النايلون وتدخل إلى الثلاجة ترتاح لمدة 3 ساعات أو أكثر حتى يسهل فردها.

ثم يتم فرد ورقة زبدة داخل صينية الخبز، ويسخن الفرن على حرارة 180 مئوية لحين فرد وتقطيع البسكويت.

تخرج العجينة من الثلاجة يمكن تشكيلها على شكل أقراص أو فردها وتقطيعها بقطاعات أو عملها على شكل اسطوانة وتقطيعها بسكين لحلقات قليلة السمك.

يرص بسكويت في صينية الخبز على ورق الزبدة وتخبز لمدة 15 دقيقة، وتترك حتى يكون لونها ذهبي، ثم تخرج من الفرن.

ينتظر حتى يبرد بسكويت تماما وينزع من ورق الزبدة وتترك وتحزن في علبة محكمة الغلق، أو يمكنك تزينها بالشوكولاته الذائبة.

أو وضع ما بين بسكويت صوص كريمة وغلق البسكويت وتغميسه في الشوكلاته وتزيينه على حسب رغبتك. الوسوم

بسكويت الزبدة من أكثر أنواع البسكويت الشهية الرائعة فلو تحبي طعم وقرمشة بسكوت فعليك إتباع تلك الخطوات لصنع بسكويت هش والاستمتاع بتناوله مع كوب من القهوة أو الشاي، فيمكنك الآن تحضير بسكويت الماضي التي كان يصنعه لنا أجدادنا وبمكونات أصلية بسيطة متوفرة بكل بيت، فكل ما نحتاجه الزبدة والسكر والطحين ولكن بنسب محددة، ويتم خلطهم منه إلى الفرن حتى يأخذ بسكويت لون ذهبي وتناولها، ويجب إتباع الأسرار والملاحظات التي تجعل منه وصفة ناجحة يتناولها أسرتك وتنال إعجابهم ويستمتعوا بعد ولا تنسوا أن تخبرونا عن نتيجة عمل بسكويت الزبدة المقرمش وتزيينه بما تحبين أو تناوله سادة. طريقة بسكويت الزبدة المقرمش احضري 2 كوب دقيق أبيض. حوالي 3 جرام ملح أو نصف ملعقة صغيرة ملح. كوب من زبدة طرية الغير مملحة حوالي ربع كيلو وملعقة كبيرة. نصف كوب سكر أبيض. عدد 2 صفار بيض. 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة. خطوات عمل بسكويت زبدة ذهبي مقرمش طريقة بسكويت الزبدة المقرمشخطوات عمل بسكويت زبدة ذهبي مقرمش في وعاء جاف مناسب الخفق يوضع كل من الزبدة والملح والسكر وخفقهم حتى تحصلي على خليط ناعم كريمي باللون الفاتح يميل إلى الأبيض.

ثم يضاف صفار البيض بشكل تدريجي مع الخفق المستمر بحيث يضاف البيضة الثانية بعد اختفاء البيضة الأولى وتمزج تماما مع باقي مكونات.

ثم يخفق مرة ثانية مع وضع الفانيليا، ويترك المزيج السائل جانبا لحين تحضير مكونات الجافة.

بوعاء يتم نخل الطحين بالتدريج ووضعها على مكونات سائلة مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على عجينة متماسكة ناعمة.

ثم تغطى العجينة بكيس من النايلون وتدخل إلى الثلاجة ترتاح لمدة 3 ساعات أو أكثر حتى يسهل فردها.

ثم يتم فرد ورقة زبدة داخل صينية الخبز، ويسخن الفرن على حرارة 180 مئوية لحين فرد وتقطيع البسكويت.

تخرج العجينة من الثلاجة يمكن تشكيلها على شكل أقراص أو فردها وتقطيعها بقطاعات أو عملها على شكل اسطوانة وتقطيعها بسكين لحلقات قليلة السمك.

يرص بسكويت في صينية الخبز على ورق الزبدة وتخبز لمدة 15 دقيقة، وتترك حتى يكون لونها ذهبي، ثم تخرج من الفرن.

ينتظر حتى يبرد بسكويت تماما وينزع من ورق الزبدة وتترك وتحزن في علبة محكمة الغلق، أو يمكنك تزينها بالشوكولاته الذائبة.

أو وضع ما بين بسكويت صوص كريمة وغلق البسكويت وتغميسه في الشوكلاته وتزيينه على حسب رغبتك.

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