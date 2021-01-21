طريقة عمل صدور الدجاج بالبطاطس بمكونات بسيطه وطعم لذيذ ورائع

طريقة عمل صدور الدجاج بالبطاطس بمكونات بسيطه من أشهر الأطباق في المطابخ العربية شكل خاص والعالمية بشكل عام، حيث أنها وجبة هائلة تحمل قيمة غذائية كبيرة، وتمد الكثير بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة، كما أنها لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، والأهم من كل ذلك أنها ذات مذاق مميز وشهي ولا تأخذ منك الكثير من المكونات المعقدة ولا وقت وجهد كبير، لذلك حرصنا اليوم أن نأتي لكي بطريقة سهلة وبسيطة لعمل صدور الدجاج مع البطاطس المتبلة بطعم ولا أروع اكتشفيه بنفسك.

طريقة عمل صدور الدجاج بالبطاطس

تعرفي معنا عللا خطوات عمل والمكونات البسيطة لعمل الدجاج بالبطاطس المتبلة كما يجب أن يكون:

المكونات:

4 شرائح سميكة من صدور الدجاج المخلي من العظم والجلد.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتين من الزيت.

معقتين من الزبد.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب ونصف من مرقة الدجاج.

340 جرام من البطاطس المسلوقة.

ملعقتين من أورق البقدونس المفروم.

نبدأ بتتبيل صدور الدجاج بالملح والفلفل من كافة الجهات، ومن ثم تقلب بملعقتين من الدقيق على أن يغطيها تماماً. نضع مقلاة عميقة على نار متوسطة ونضع بها الزبدة، ومن ثم قطع الدجاج وتترك لمدة 5 دقائق على كل جهة حتى أن تنضج تماماً وتكتسب لون التحمير، ترفع الدجاج من على المقلاة. نقوم بإضافة الويت المتبقي معك وملعقتين من الدقيق في المقلاة والقيام بتقليب الخليط سوياً لعدة دقائق ويتبل بالمح والفلفل الأسود. في إناء نقوم بخلط البطاطس المسلوقة مع الحليب السائل وترش بالملح والفلف وملعقة من الزبدة ويقلب الخليط سوياً بشكل جيد حتى يتجانس. نقوم بإحضار طبق التقديم ونضع به شرائح صدور الدجاج والصوص السابق تحضيره والبطاطس وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

طريقة التحضر: