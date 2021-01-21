صابونة الحليب للبشرة اسم على مسمى تجعل الوجه مثل الحليب من أول استخدام

صابونة الحليب التي تجعل بشرة كل من يستخدمها كالحليب وجمال لم يوفي في وصفه أحد، من المعروف أن جميع الأسواق والمحلات تمتلئ بمنظفات البشرة بعدة أنواع مختلفة ولكن لم نتأكد من صحة هذه الأنواع على بشرتنا، لهذا السبب ننصح كل فتاة وكل سيدة باستخدام الصابون الطبيعي الذي يتم تحضيره في المنزل وذلك لضمان مكوناته وعدم احتوائه على بعض المواد الكيميائية الضارة، وتعتبر هذه الصابونة من أفضل أنواع الصابون الذي يعمل على حماية البشرة من حب الشباب وتفتيحها بدرجة رهيبة من اول يوم استخدام، لاحتوائها على الحليب المغذي المفيد الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تنظيف المسام وترطيبها وإزالة خلايا الجلد الميتة، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مكونات صابونة الحليب وطريقة تحضيرها. مكونات صابونة الحليب الطبيعية مكونات صابونة الحليب الطبيعية صابونة الحليب من أنواع الصابون الصحي المفيد في ترطيب وتنعيم البشرة وتفتيحها وجعلها مشرقة مكونات الصابونة كالتالي: كوب من الحليب (يفضل حليب الماعز ).

2 صابونة جلسرين مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

2 كبسولة من فيتامين “هـ”. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير هذه الصابونة بخطوات سهلة لا تستغرق وقتاً كثيراً وهذه الطريقة كالتالي: نحضر إناء عميق ونضع به الصابون المبشور وعليه الحليب ونضعه على نار هادئة مع تقليبه حتى يذوب الصابون تماماً. نضع على الخليط السابق العسل مع الإستمرار في تقليبه على النار. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد. نمزج به بعد ذلك كبسولات الفيتامين والقهوة ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع محتويات الخليط. نضع الخليط في القالب المتوفر لدينا ونتركه يجف لمدة يوم كامل أو أكثر وبعد ذلك يمكن استخدامه. فوائد هذه الصابونة يعتبر الصابون من روتين العناية بالبشرة لذلك قدمنا لكم هذه الصابونة الطبيعية لما لها من فوائد عديدة وهي كما يلي: تحتوي الصابونة على العديد من المغذيات مثل الأحماض الدهنية الموجودة بالحليب التى تعمل على ترطيب البشرة وتنقيتها من الحبوب.

تعمل كمقشر طبيعي للبشرة لوجود حمض اللاكتيك الذي يخلص البشرة من البقع الداكنة وإزالة خلايا الجلد الميتة والتخلص من الأوساخ الموجودة بالمسام.

مناسبة لجميع أنواع البشرة الجافة منها والدهنية.

تساعد في تهدئة البشرة والالتهابات الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة.

تساعد في تجديد البشرة لعدم احتوائها على مواد كيميائية ضارة. الوسوم

صابونة الحليب التي تجعل بشرة كل من يستخدمها كالحليب وجمال لم يوفي في وصفه أحد، من المعروف أن جميع الأسواق والمحلات تمتلئ بمنظفات البشرة بعدة أنواع مختلفة ولكن لم نتأكد من صحة هذه الأنواع على بشرتنا، لهذا السبب ننصح كل فتاة وكل سيدة باستخدام الصابون الطبيعي الذي يتم تحضيره في المنزل وذلك لضمان مكوناته وعدم احتوائه على بعض المواد الكيميائية الضارة، وتعتبر هذه الصابونة من أفضل أنواع الصابون الذي يعمل على حماية البشرة من حب الشباب وتفتيحها بدرجة رهيبة من اول يوم استخدام، لاحتوائها على الحليب المغذي المفيد الذي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تنظيف المسام وترطيبها وإزالة خلايا الجلد الميتة، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مكونات صابونة الحليب وطريقة تحضيرها. مكونات صابونة الحليب الطبيعية مكونات صابونة الحليب الطبيعية صابونة الحليب من أنواع الصابون الصحي المفيد في ترطيب وتنعيم البشرة وتفتيحها وجعلها مشرقة مكونات الصابونة كالتالي: كوب من الحليب (يفضل حليب الماعز ).

2 صابونة جلسرين مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

2 كبسولة من فيتامين “هـ”. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير هذه الصابونة بخطوات سهلة لا تستغرق وقتاً كثيراً وهذه الطريقة كالتالي: نحضر إناء عميق ونضع به الصابون المبشور وعليه الحليب ونضعه على نار هادئة مع تقليبه حتى يذوب الصابون تماماً. نضع على الخليط السابق العسل مع الإستمرار في تقليبه على النار. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد. نمزج به بعد ذلك كبسولات الفيتامين والقهوة ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع محتويات الخليط. نضع الخليط في القالب المتوفر لدينا ونتركه يجف لمدة يوم كامل أو أكثر وبعد ذلك يمكن استخدامه. فوائد هذه الصابونة يعتبر الصابون من روتين العناية بالبشرة لذلك قدمنا لكم هذه الصابونة الطبيعية لما لها من فوائد عديدة وهي كما يلي: تحتوي الصابونة على العديد من المغذيات مثل الأحماض الدهنية الموجودة بالحليب التى تعمل على ترطيب البشرة وتنقيتها من الحبوب.

تعمل كمقشر طبيعي للبشرة لوجود حمض اللاكتيك الذي يخلص البشرة من البقع الداكنة وإزالة خلايا الجلد الميتة والتخلص من الأوساخ الموجودة بالمسام.

مناسبة لجميع أنواع البشرة الجافة منها والدهنية.

تساعد في تهدئة البشرة والالتهابات الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة.

تساعد في تجديد البشرة لعدم احتوائها على مواد كيميائية ضارة.

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