سر عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة في البيت مثل البسبوسة الجاهزة عند الحلواني

طريقة عمل البسبوسة الطرية و المتماسكة في البيت تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، وهي من الحلويات الشهيرة في جميع البلدان العربية وخصوصًا مصر وبلاد الشام، ويمكن تقديمها في كافة المناسبات مثل الأعياد والافراح ويشتهر تقديمها بشكل كبير في شهر رمضان المبارك، ويمكن عملها بأكثر من طريقة، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة سهلة وسريعة لتحضير أشهى وألذ بسبوسة مقرمشة ومرمله بمقادير مضبوطة مثل الجاهزه. طريقة عمل البسبوسة الطرية و المتماسكة في البيت طريقة عمل البسبوسة الطرية و المتماسكة في البيت مقادير البسبوسة:- كيس بسبوسة جاهزة.

نصف كأس سمنة (بدرجة حرارة المطبخ).

نصف كأس من الحليب.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. مقادير الشربات:- كأسين من السكر.

كأسين من الماء.

نصف ملعقة كبيره من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير البسبوسة:- نحضر وعاء كبير وعميق من البلاستيك ونفرغ به كيس البسبوسة، ثم نقوم بإضافة السمنة ونفركهم معًا باستخدام اليد إلى أن تختلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة الحليب والزبادي مع الاستمرار في فرك خليط البسبوسة مع باقي المكونات حتى نتأكد من تجانس المكونات مع بعضها. نشعل الفرن بحرارة 180 درجة، ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من السمنة، ثم نقوم بسكب خليط البسبوسة في الصينية. ثم نضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات بشرط أن يكون بارد. طريقة تحضير الشربات:- نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونضع الوعاء على نار متوسطة، ونقلبهم معًا جيدًا إلى أن يذوب السكر تمامًا وننتظر حتى يغلي الخليط. بعد أن يغلي نخفف النار ونترك الوعاء على نار خفيفة لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نقوم بإضافة الفانيليا وقليل من الليمون ونقلب قليلاً. ثم نترك الوعاء على النار لمدة عشر دقائق أخرى، ثم نضيف ملعقة الزبدة لتعطي لمعان وطعم رائع للبسبوسة عند إضافة الشربات لها. ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد، ثم نسقي به صينية البسبوسة وبالهناء والشفاء. مقادير الشربات:-طريقة تحضير البسبوسة:-طريقة تحضير الشربات:- الوسوم

طريقة عمل البسبوسة الطرية و المتماسكة في البيت تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، وهي من الحلويات الشهيرة في جميع البلدان العربية وخصوصًا مصر وبلاد الشام، ويمكن تقديمها في كافة المناسبات مثل الأعياد والافراح ويشتهر تقديمها بشكل كبير في شهر رمضان المبارك، ويمكن عملها بأكثر من طريقة، وفي هذه المقالة سوف نعرض طريقة سهلة وسريعة لتحضير أشهى وألذ بسبوسة مقرمشة ومرمله بمقادير مضبوطة مثل الجاهزه. طريقة عمل البسبوسة الطرية و المتماسكة في البيت طريقة عمل البسبوسة الطرية و المتماسكة في البيت مقادير البسبوسة:- كيس بسبوسة جاهزة.

نصف كأس سمنة (بدرجة حرارة المطبخ).

نصف كأس من الحليب.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. مقادير الشربات:- كأسين من السكر.

كأسين من الماء.

نصف ملعقة كبيره من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير البسبوسة:- نحضر وعاء كبير وعميق من البلاستيك ونفرغ به كيس البسبوسة، ثم نقوم بإضافة السمنة ونفركهم معًا باستخدام اليد إلى أن تختلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة الحليب والزبادي مع الاستمرار في فرك خليط البسبوسة مع باقي المكونات حتى نتأكد من تجانس المكونات مع بعضها. نشعل الفرن بحرارة 180 درجة، ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالقليل من السمنة، ثم نقوم بسكب خليط البسبوسة في الصينية. ثم نضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات بشرط أن يكون بارد. طريقة تحضير الشربات:- نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونضع الوعاء على نار متوسطة، ونقلبهم معًا جيدًا إلى أن يذوب السكر تمامًا وننتظر حتى يغلي الخليط. بعد أن يغلي نخفف النار ونترك الوعاء على نار خفيفة لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نقوم بإضافة الفانيليا وقليل من الليمون ونقلب قليلاً. ثم نترك الوعاء على النار لمدة عشر دقائق أخرى، ثم نضيف ملعقة الزبدة لتعطي لمعان وطعم رائع للبسبوسة عند إضافة الشربات لها. ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا إلى أن يبرد، ثم نسقي به صينية البسبوسة وبالهناء والشفاء. مقادير الشربات:-طريقة تحضير البسبوسة:-طريقة تحضير الشربات:-

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