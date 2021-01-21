كريم طبيعي لشد وتفتيح الوجه والرقبه يمنحك مفعول البوتكس.. جربيه الآن

كريم طبيعي لشد الوجه إذا لاحظتِ ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في وجهك فلابد أن لا تهملين تلك المشكلة الخطيرة فلابد من أن تسرعين فإيجاد الحل الذي يجعلك تتخلصين منها إلى الأبد، ولكن نحن بجانبك دائماً لنقدم ما هو أفضل لصحة بشرتك ولجمالك، وسوف نهتم بهذا الموضوع ونقدم لك طريقة تحضير كريم شد البشرة باستخدام المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة والجلد.

لابد من أن تقومين باختيار أفضل العلاجات لصحة وجمال بشرتك، فيكون من الجيد أن تستخدمينها نظراً لما تحتويه من عناصر طبيعية مفيدة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

تعتبر زبدة الشيا من أكثر المواد الطبيعية المفيدة للتخلص من تجاعيد الوجه وعلامات التقدم بالسن، بالإضافة إلى العسل التي يعمل على تطهير البشرة، فقط قومي بخلط ملعقة واحدة من زبدة الشيا مع ملعقة من العسل حتى يصبح لديك عجينة متماسكة أو خليط كالكريم فقومي بتوزيعه على البشرة واتركيه حتى أن يجف أو لمدة 30 دقيقة ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر، استخدمي الكريم مرتين في الأسبوع حتى تزول التجاعيد سريعاً.

يحتوي كلاً من هذه المكونات على خصائص طبيعية هامة جداً للقضاء على تجاعيد الوجه والرقبة، فما عليك سوى أن تقومين بخلط ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من العسل ولبن الزبادي واخلطي جيداً حتى يصبح لديك خليط مثل الكريم، بعدها قومي بتطبيق الكريم على بشرتك ورقبتك واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم قومي بعد ذلك بفرك البشرة بلطف ثم يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد للعمل على غلق مسام الوجه، ولكي تحصلين على أفضل النتائج المطلوبة يمكنك تكرار استخدام الكريم مرتين في الأسبوع حتى تتخلصين من التجاعيد تماماً