طريقة عمل الكيكة البرازيلية بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة وبألذ الوصفات

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تعد الكيكة البرازيلية أو كيكة ديسباسيتو من الحلويات اللذيذة والشهية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث حازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة. وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، نظرا لمذاقها الرائع. وتتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها أو في المناسبات، حيث تعد أيضا نوع من التغيير والتجديد في الحلويات، مما تجلب السعادة في المنزل. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الكيكة البرازيلية وطريقة تحضيرها في المنزل بألذ وأسهل طريقة.مكونات الكيكة البرازيلية
تتكون الكيكة البرازيلية من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- كوب ونصف دقيق.
- ثلاثة أرباع كوب سكر.
- نصف كوب كاكاو خام.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاثة أرباع كوب حليب.
- ربع كوب زيت نباتي.
- نصف كوب ماء ساخن.
مقادير الصوص
- 400 جم حليب محلى مكثف.
- ربع كوب كاكاو خام.
- 170 جم قشطة (اختياري).
للتزيين
- شوكلت شيب
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكيكة البرازيلية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وبدون مجهود كبير.
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والسكر والكاكاو الخام والبيكينج بودر والملح والقهوة سريعة الذوبان ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البيض والحليب والزيت ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- ثم نضيف إليه نصف كمية خليط الدقيق ونخفق جيدا، ثم نضيف إليه الماء الساخن ونخفق، ثم نضيف الكمية المتبقية من خليط الدقيق ونخفق، وبذلك يكون خليط الكيك جاهز.
- ثم نسكب الخليط في قوالب ورق أو صينية، مع ترك مساحة فارغة في القوالب أو الصينية.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، وندخل صينية الكيك الفرن في الرف الأوسط، ونتركها حتى تستوي، ومن الممكن أن نختبرها بخلة أسنان.
- ثم نخرج الصينية من الفرن عند استوائها، ونضعها على شبكة تبريد
- ثم نحضر الصوص، نضع حلة على نار هادئة ونضيف إليها الحليب المحلى المكثف والكاكاو الخام ونقلبهم جيدا حتى يذوب الخليط ويثقل.
- ثم نضيف إليه القشطة ونقلبهم جيدا حتى يثقل الخليط، ونحصل على قوام كريمي، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نسكب الصوص على الكيكة، ونزينها بإضافة شوكلت شيب على الوجه.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد الكيكة البرازيلية أو كيكة ديسباسيتو من الحلويات اللذيذة والشهية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث حازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة. وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، نظرا لمذاقها الرائع. وتتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها أو في المناسبات، حيث تعد أيضا نوع من التغيير والتجديد في الحلويات، مما تجلب السعادة في المنزل. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الكيكة البرازيلية وطريقة تحضيرها في المنزل بألذ وأسهل طريقة.مكونات الكيكة البرازيلية
تتكون الكيكة البرازيلية من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- كوب ونصف دقيق.
- ثلاثة أرباع كوب سكر.
- نصف كوب كاكاو خام.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاثة أرباع كوب حليب.
- ربع كوب زيت نباتي.
- نصف كوب ماء ساخن.
مقادير الصوص
- 400 جم حليب محلى مكثف.
- ربع كوب كاكاو خام.
- 170 جم قشطة (اختياري).
للتزيين
- شوكلت شيب
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكيكة البرازيلية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وبدون مجهود كبير.
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والسكر والكاكاو الخام والبيكينج بودر والملح والقهوة سريعة الذوبان ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البيض والحليب والزيت ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- ثم نضيف إليه نصف كمية خليط الدقيق ونخفق جيدا، ثم نضيف إليه الماء الساخن ونخفق، ثم نضيف الكمية المتبقية من خليط الدقيق ونخفق، وبذلك يكون خليط الكيك جاهز.
- ثم نسكب الخليط في قوالب ورق أو صينية، مع ترك مساحة فارغة في القوالب أو الصينية.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، وندخل صينية الكيك الفرن في الرف الأوسط، ونتركها حتى تستوي، ومن الممكن أن نختبرها بخلة أسنان.
- ثم نخرج الصينية من الفرن عند استوائها، ونضعها على شبكة تبريد
- ثم نحضر الصوص، نضع حلة على نار هادئة ونضيف إليها الحليب المحلى المكثف والكاكاو الخام ونقلبهم جيدا حتى يذوب الخليط ويثقل.
- ثم نضيف إليه القشطة ونقلبهم جيدا حتى يثقل الخليط، ونحصل على قوام كريمي، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نسكب الصوص على الكيكة، ونزينها بإضافة شوكلت شيب على الوجه.
- ثم تقدم وبالهنا والشفا.
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