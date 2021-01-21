طريقة عمل الكيكة البرازيلية بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة وبألذ الوصفات

تعد الكيكة البرازيلية أو كيكة ديسباسيتو من الحلويات اللذيذة والشهية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث حازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة. وهي أيضا من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، نظرا لمذاقها الرائع. وتتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها أو في المناسبات، حيث تعد أيضا نوع من التغيير والتجديد في الحلويات، مما تجلب السعادة في المنزل. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الكيكة البرازيلية وطريقة تحضيرها في المنزل بألذ وأسهل طريقة.

مكونات الكيكة البرازيلية

تتكون الكيكة البرازيلية من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

كوب ونصف دقيق.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاثة أرباع كوب حليب.

ربع كوب زيت نباتي.

نصف كوب ماء ساخن.

مقادير الصوص

400 جم حليب محلى مكثف.

ربع كوب كاكاو خام.

170 جم قشطة (اختياري).

للتزيين

شوكلت شيب

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكيكة البرازيلية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وبدون مجهود كبير.