وجبة الغداء التي حصلت على إعجاب الملايين سريعة وبمكونات بسيطة جدا والطعم سيبهرك

نتعرف اليوم مع زوارنا الكرام على طريقة عمل وجبة غداء خفيفه بمكونات بسيطة وبدون تكلفة، باتت عمليات البحث من قبل الكثير من السيدات عن طريقة عمل وجبة عشاء سهله وسريعه، حيث أصبحت الاكلات الجاهزة مكلفة للغاية وخاصة أن كان عدد افراد الاسرة كبير، وهناك بعض العائلات يفضلون دوماً تناول الوجبات بها أي نوع من اللحوم، لذا اليوم نقدم لكم الذ وجبة غداء أو عشاء سهله والطعم سيبهرك فتابعي معي المكونات والخطوات.

طريقة عمل وجبة غداء سهله وسريعه

المكونات

ثلاث بيضات.

بصلة كبيرة مفرومة.

قرن فلفل مبشور.

كمية من البسطرمة.

كمية من الزيتون المقطع.

كمية من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية قليلة من الماء.

خطوات تحضير وجبة غداء سهله

اولا في بولا واسعة نخفق البيض ثم نضيف عليه الفلفل الأسود ونقلبهم جيداً.

ضيفي فوق البيض البسطرمة والبصل المفروم وقلبيهم جيدا.

ثم ضيفي الفلفل المنشور والزيتون وفوقهم كمية من الدقيق مع التقليب ثم ضيفي القليل من الماء حتي يصبح لديكي قوام متماسك للخليط.

بعد ذلك ضعي مقلاة على النار وبها كمية قليل ثم نضع الخليط ونحس ان نجعله متساوي ونتركه على نار هادئة حتي ينضج، ثم نقلبه على الوجه الاخر لمدة دقائق حتي تمام النضج ونخرج القرص ونقطعه ويقدم مع العيش الساخن وبألف هنا.

كما يمكن إعداد وجبة غداء أخري باللحم المفروم والبطاطس فقط جهزي ربع كيلو من اللحم المفروم وثلاث حبات من البطاطس، قومي بتقطع بصلة متوسطة ثم ضعيها على النار مع ملعقة من السمن وقلبها حتي تذبل البصلة معك ثم ضعي فوقها اللحم المفروم وقلبيها.

ضيفي ملعقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الأسود وتركيا حتي تقترب من النضج ثم ضيفي ثلاث حبات من الطماطم المقطعة صغيراً.

اتركي اللحم حتي تنضج تمام، خذي البطاطس واسلقيها واهرسيها في صينية ثم ضعي عليها اللحم المفروم ثم اخفقي فوقها بيضة مع ملعقة من السمن السائل وادخليها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة واخرجيها وبألف هنا.