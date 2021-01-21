أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن للبنات الصغار والكبار بأبسط المكونات

إن محاولات فرد الشعر مؤخرا أصبحت كثيرة ومتعددة، فإلى جانب كريمات الفرد التقليدية والتي تتسبب في مشاكل كبيرة للشعر، انتشرت في السنوات الأخيرة مستحضرات البروتين والكيراتين والتي لها مفعول السحر على الشعر، حتى أنها من الممكن أن تحول شعر مجعد تماما إلى شعر أملس شديد النعومة ولكن على الرغم من ذلك فإن تلك المستحضرات تؤثر بشكل سلبي على الشعر خاصة مع كثرة استخدامها فيمكن أن تتسبب في حدوث تساقط الشعر وهو أمر مزعج على الإطلاق، ولذلك تحولت الكثير من النساء إلى اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لاستخدامها في ترطيب وتنعيم الشعر وذلك كتعويض عن تلك المستحضرات التي تباع بأسعار باهظة فضلا عن الأضرار التي أوضحنا أنها تتسبب في حدوثها.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي ف المنزل

المكون الأول هو زيت الزيتون فيتم إضافة مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة منه في وعاء، ثم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، وقطرات من كلا من زيت اللافندر والياسمين، وخفق بيضة واحدة عليهما، يتم تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس تماما مع بعضها البعض، ثم نبدأ في تطبيق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، مع عمل تسريح للشعر في تلك الأثناء، بعد ذلك يتم لف الشعر وارتداء البونيه أو الكيس البلاستيكي ثم يترك على الشعر لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو وعمل حمام كريم له مع الشطف جيدا، ويتم تكرار تلك الوصفة في الأسبوع التالي.

كيراتين طبيعي للأطفال

ويمكن استخدام مكونات طبيعية تماما مثل المايونيز وهو من المواد المعروفة بفعاليتها في وصفات فرد الشعر، مع إضافة كلا من زيت جوز الهند بمقدار ملعقتان ومثملهم من زيت الصبار، وملعقة من العسل الأبيضن ويتم خلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماما، ثم تطبق الوصفة على شعر الطفلة مع عمل تمشيط طوال تلك الأثناء بمشط خشبي، ويترك الخليط على الشعر مع ارتداء الكيس البلاستيكي لمدة ساعة على الأقل، وبعد ذلك يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو ثم تجفيفه واستخدام نوع من أنواع الزيوت المذكورة بالأعلى عليه، مع تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لشعر طفلتك.