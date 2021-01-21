ماهي فوائد العنب الاخضر على الريق، دوت الخليج مجموعة من الفوائد التي تساهم في الوقاية من كثير من الأمراض أو تخفيف حدتها وشدة أعراضها بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة، وذلك لأن العنب الأخضر غني بمضادات أكسدة وماء وسكريات طبيعية وأحماض أمينية بالإضافة إلى المعادن و الفيتامينات.

فوائد العنب الاخضر على الريق:

عدد موقع ويب طب مجموعة من فوائد العنب الأخضر وهي:

تناول العنب باستمرار يساهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ويحمي من أمراض القلب لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية وعلى مادة البوليفينول.

من خلال مجموعة من الدراسات الطبية تبين أن استهلاك ثلاث حصص أسبوعياً من العنب يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 7%.

العنب له دور فعال في الوقاية من الأمراض السرطانية أو منع تفاقمها خاصة سرطان الثدي، سرطان الكبد، سرطان المعدة، الجهاز اللمفاوي، وذلك لأن العنب غني بالريسفيراترول.

الألياف والماء في العنب من أهم العناصر التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتنشط عملية الهضم وتقي من الإمساك.

العنب يحافظ على صحة العين نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة لوتين و زياكسانثين، حيث تساهم تلك العناصر في حماية شبكية العين وتساهم في منع حالات مرضية أخرى منها الساد.

مادة الريسفيراترول في العنب تساهم في معالجة حب الشباب وتعزز صحة البشرة.

قلة السعرات الحرارية في العنب واحتوائه على الألياف و الماء يجعل من العنب فاكهة مناسبة لمتبعي الحميات الغذائية بهدف خسارة الوزن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.