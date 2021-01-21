تفتيح البشرة من 4 إلى 5 درجات في أسبوع باستخدام روتين يومي أكيد لتبييض الوجه

عند اللجوء لكريمات تفتيح البشرة المعتادة نلاحظ وزال تأثيرها في معظم الأوقات مع التوقف عن استعمال الكريم، ولذلك تبحث الكثير من الفتيات عن خطوات محددة وروتين يومي أو أسبوعي للعناية بالبشرة وتفتيحها بشكل دائم، واليوم سوف نتحدث اليوم عن روتين بسيط وسهل للعناية بالبشرة مكوناته متواجدة في كل منزل، مع الاستمرار في استعماله يقوم بتفتيح البشرة من 4 إلى 5 درجات، ويعمل على تبييض الوجه ويخلصه من التصبغات والكلف والبقع الداكنة، وكذلك يعالج مشكلة التجاعيد والاسمرار الناتج عن التعرض للشمس.

روتين يومي لتفتيح البشرة من 4 إلى 5 درجات في أسبوع

أول خطوة في روتين تفتيح البشرة هي غسيل البشرة باستخدام الغسول اليومي الخاص بكِ، او يمكنك استخدام غسول طبيعي من مقادير بسيطة عبارة عن 4 ملاعق كبيرة من الحليب العادي، بالاضافة إلى 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد والذي يُمكن استبداله بزيت جوز الهند، نقوم بخلط المكونات السابقة جيدا ثم يتم مسح الوجه باستخدام قطنة مبللة من هذا الخليط، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

الخطوة الثانية من الروتين هي خطوة الماسك، ويتم استعماله مرتين فقط في الأسبوع وبقية الأيام يتم استعمال الغسول والتونر، وسوف نقوم بعرض نوعين من الماسكات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة، ويتكون الماسك الأول من ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من مسحوق جوز الهند، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، بالاضافة إلى 4 ملاعق كبيرة من الحليب.

وطريقة تحضير ماسك التفتيح الأول تتمثل في تجهيز وعاء ويتم إضافة مقدار كل من النشا، مسحوق جوز الهند، الزبادي والحليب، ثم يتم خلط المكونات جيدا حتى يتم الحصول على خليط متجانس، بعد ذلك يُطبق الماسك علي الوجه بالكامل وعلي الرقبة أيضا ويتم عمل مساج وتدليك لبضعة دقائق، ثم يُترك الماسك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماما ثم يُغسل بالماء الفاتر للتنظيف ثم بالماء البارد.

أما ماسك التفتيح الثاني فيتكون من ملعقة كبيرة مسحوق الأرز،ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي والذي يمكن استبداله بقطعة واحدة من الجُبن الطري، ملعقة كبيرة من ماء الورد، بالاضافة إلى ملعقة من عسل النحل الأبيض.

ويتم تحضير الماسك عن طريق إضافة مقدار الزبادي أو الجُبن الطري في وعاء، ثم إضافة مقدار ماء الورد ومزج المكونين جيدا، ثم بعد ذلك يتم إضافة مقدار العسل ومقدار مسحوق الأرز ليتم الحصول علي قوام كريمي، ويُطبق الماسك علي الوجه والرقبة أيضا , ثم يُترك لمدة 20 دقيقة ويُغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام، بعد ذلك يُرش ماء الورد أو أي تونر متواجد ثم استخدمي المرطب الخاص بكِ.

غلق مسامات البشرة

الخطوة الثالثة هي خطوة التونر الطبيعي، ويتكون من 3 ملاعق كبيرة من الحليب، ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض، ويتم وضع المكونين في وعاء ثم المزج والتقليب جيدا حتى تمام التجانس، وباستخدام قطنة مبللة من هذا السائل يتم مسح الوجه، بعد ذلك باستخدام أطراف الأصابع يتم عمل مساج للوجه لبضعة دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء البارد ثم تم مسح الوجه بقطنة مبللة بماء الورد.

مركب الأورجينول المخزون داخل زيت القرنفل صاحب فاعلية سريعة في تنظيف البشرة، وتطهيرها بعمق والتخلص تماما من حب الشباب وأثاره كما يمنع ظهوره مجددا، بالإضافة إلى تخليص البشرة من البثور نهائيا سواء كانت السوداء أو البيضاء، ليمنح البشرة إنتعاش ونضارة وحيوية وتوريد طبيعي أيضا للخدود، كما يحتوي زيت القرنفل أيضا على العديد من المواد المضادة للبكتريا والإلتهابات.

الحليب المجفف هام جدا للبشرة لأنه يعمل بشكل فعال على تنشيط خلايا البشرة و تجديدها، وذلك لإحتوائه على حمض اللاكتيك الذي يُخلص البشرة من الخلايا والجلد الميت عن طريق تقشيرها، كما يعمل الحليب على القضاء على شيخوخة البشرة وعلامات تقدم السن، بالإضافة إلى تنظيف البشرة وشدها وإزالة الإتساخات وتقليل تهيج البشرة والإلتهابات المصاحبة لها، ومنع ظهور حب الشباب والقضاء على الأثار المترتبة عن ظهوره.