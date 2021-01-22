تطويل الأظافر وتقويتها بطريقة سحرية خلال أسبوع واحد فقط

تطويل الأظافر وتقويتها ، تعد مظهر الأظافر من مظاهر المهمة للإنسان ونظافته، فعندما تكون النظيفة وبيضاء اللون وطويلة وصحية تكون شكلها جذاب وملفت ويعطي انطباع جذاب للنساء، فعليك أن تهتمي بأظافرك يوميا وعمل روتين يومي حتى يكون لكي روتين يعمل على تطويل الأظافر وتقويتها، لها حتي تغذي أظافرك وتقويها وتحميها من تكسير وتشقق، فاليك هذه المقالة سوف نتعرف عن روتين لأظافرك يومي وطرق لحمايتها وتطويل الأظافر وتقويتها بطريقة سحرية خلال أسبوع واحد فقط.

تطويل الأظافر وتقويتها في اسرع وقت

يوجد عديد من الوصفات لتقوية وتطويل الأظافر سريعا، فسوف نعد إليك الروتين اليومي .

خلطة روتين بالليمون

الليمون مفيد جدا للحفاظ على لونها و تقويتها من الكسر، كل ما عليك هو عصر 1 ثمرة من الليمون في صحن كبير ووضع أظافرك لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة يوميا، أو بجلب نصف ليمونه وفركها بأظافرك لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة أيضا ويفضل تكرارها من 2-3 مرات يوميا، وإذا كنتي تعرضي أظافرك إلي مياه كثيرا أثناء غسيل الصحون فكل ما عليك هو وضع الليمون علي أظافرك و تركها لأطول وقت ممكن .

زيت الزيتون للأظافر

يعمل زيت الزيتون على تقويه وتغذية الأظافر ويعطيها شكل صحي ولامع، كل ما عليك هو مسح أظافرك بزيت الزيتون ما حولين أظافرك و لبس قفازات و الدخول للنوم وعند الصباح قومي بغسل يديك جيدا .

الثوم للتطويل الأظافر

يعمل الثوم نمو الأظافر وتطويلها سريعا و يحميها من التكسر والتشقق ويقويها، فعليك قطع فص الثوم نصفين ثم فرك الثوم حتي يتغذى أظافرك.